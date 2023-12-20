NBA／最完美救贖劇本！ 灰熊莫蘭特復出首戰就絕殺鵜鶘

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）相隔235天重返賽場，對決同屆選秀狀元威廉森（Zion Williamson）領軍的鵜鶘，比賽時間剩9.1秒雙方戰成平手，交給莫蘭特操刀，他切入至禁區高難度出手命中，幫助灰熊克服最多24分落後，以115：113擊敗鵜鶘，完成救贖。

開賽莫蘭特38秒就靠罰球首開紀錄，鵜鶘在第二節打出39：16攻勢，取得大幅領先。上半場只得7分的莫蘭特第三節大爆發，單節獨得13分，追到只剩10分落後。

莫蘭特第四節持續飆分，關鍵時刻連續打進2球，幫助灰熊超前。鵜鶘隨後追平比分，但莫蘭特最後一擊，無視對手防線切入到禁區，上籃絕殺。

JA MF MORANT GAME WINNER. 🔥🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/4xdsmq3Sib — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年12月20日

莫蘭特全場得到34分8助攻6籃板，有27分在下半場，他成為聯盟歷史缺陣25場比賽以上，回歸首戰得分最高的球員。鵜鶘前鋒英格倫（Brandon Ingram）也砍下34分，威廉森只有13分。