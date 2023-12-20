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NBA／前國王球員涉嫌謀殺棄屍 外媒曝用HDMI線勒死人

聯合新聞網／ 綜合報導
柯曼奇。 美聯社
柯曼奇。 美聯社

前NBA球員柯曼奇（Chance Comanche）近日因涉嫌謀殺被逮捕，據外媒報導，他受到19歲前女友莎嘉莉（Sakari Harnden）指使，用HDMI線勒死名為羅傑絲（Marayna Rodgers）的23歲女子。

據外媒「FOX5」報導，柯曼奇承認參與謀殺，他透露1年半前在交友軟體上和莎嘉莉相識，分手後仍保持聯繫。莎嘉莉說自己和羅傑絲有糾紛，如果不給羅傑絲勞力士手錶，對方就會動手打人。

隨後柯曼奇和莎嘉莉策畫謀殺案，他12月5日隨發展聯盟史塔克頓國王隊，前往拉斯維加斯比賽。賽後兩人見面，柯曼奇在莎嘉莉指導下，冒充嫖客和羅傑絲見面，並聲稱自己有特殊性癖好，將她綑綁住。

羅傑絲相信自己能獲得報酬，柯曼奇把她雙手綁住後，用HDMI線勒住她，莎嘉莉也掐住她，導致受害者身亡。隨後兩人將遺體丟棄在路旁水溝中，並用石頭蓋住，調查人員在柯曼奇指認下，找出遺體。

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