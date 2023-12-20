聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／康寧漢飆43分 活塞仍吞24連敗

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
康寧漢(中)飆出新高43分，但面對老鷹先發5人至少拿15分的火力，最終還是無力回天。 法新社
康寧漢(中)飆出新高43分，但面對老鷹先發5人至少拿15分的火力，最終還是無力回天。 法新社

活塞隊已寫下隊史最長連敗，如今離聯盟難堪紀錄倒數計時，昨天以124：130不敵老鷹隊吞下24連敗，離單一賽季最長連敗紀錄只差2戰，和NBA史上最長連敗也不過4戰差距。

活塞前一度奪勝已要回溯到開季第3場，在10月底面對公牛隊奪下連勝，不料接下來墜入落敗深淵，昨就算康寧漢轟下生涯最高43分，但老鷹在當家球星楊恩31分、15助攻領軍下仍捍衛主場勝利。

連4戰繳出得分、助攻「雙10」成績的楊恩說：「我不會讓他們在面對我們時止敗。」他身體力行，第1節投進2記三分球，帶動全隊單節12投9中的外線瘋狂攻勢，首節就取得38：25的兩位數領先，最終以全場16記三分彈轟下活塞。

NBA單一球季最長連敗是騎士76人隊共同保持的26連敗，活塞有可能締造難堪紀錄，康寧漢喊出全隊心聲，「我想贏，我們都想。」

康寧漢提到，活塞是年輕球隊，需要時間學習，變得更好；活塞教頭威廉斯也說，看到康寧漢持續進步，在球隊陷入連敗泥沼時成為領導者，「這或許是他生涯最難熬的一段時間，看到他展現領導力實在太棒了。」

康寧漢 活塞 老鷹 楊恩 76人 公牛 騎士

延伸閱讀

NBA／飆新高43分難挽救活塞24連敗 康寧漢：好想贏球

NBA／遭公鹿慘電32分 活塞23連敗追平單季第2長紀錄

NBA／最高薪2大教頭 球隊竟包辦東、西區爐主

NBA／76人安比德41分無情輾壓 活塞21連敗平隊史紀錄

相關新聞

NBA／康寧漢飆43分 活塞仍吞24連敗

活塞隊已寫下隊史最長連敗，如今離聯盟難堪紀錄倒數計時，昨天以124：130不敵老鷹隊吞下24連敗，離單一賽季最長連敗紀錄...

NBA／延長賽之王！騎士加班11連勝 追平史上第2長紀錄

如同「龍五的手上只要有槍，誰都無法殺他。」，當騎士打進延長賽，也沒有任何一隊可以擊敗他們！ 全場飆進37分的米契爾（Donovan Mitchell）有27分出現在下半場，加上麥瑞爾（Sam M

NBA／痛批格林欺善怕惡 海斯倫：他只針對不會反擊的球員

勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）表現失控早已不是新鮮事，但本季爭議越發嚴重，近期因揮拳痛毆太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽，並且將接受心理諮詢，上季剛退役的

NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）的攻防一體以及關鍵時刻的強心臟表現，多次被外界、媒體和球評捧為是下一個喬丹（Michael Jordan），像是歐尼爾（Shaquille O'Neal

NBA／唐西奇連11場破30分還是輸金塊 賽後說很服氣

今天金塊隊對上獨行俠隊，兩名歐陸巨星約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）迎來本季第2次正面交手，沒想到結果卻是兩樣情，約柯奇僅出手8次拿下8分，是本季第3次得分不到雙位

NBA／湖人面臨12月魔鬼賽程考驗 詹姆斯：行程真的辛苦

詹姆斯（LeBron James）在今天主場對尼克的比賽中攻下25分11助攻11籃板，完成本季第2次大三元，生涯累積109次。這讓他繼續刷新史上第2老的球員大三元紀錄，僅次於馬龍（Karl Malon

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。