NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）的攻防一體以及關鍵時刻的強心臟表現，多次被外界、媒體和球評捧為是下一個喬丹（Michael Jordan），像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）等，甚至連「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）都對他讚不絕口。

在今天灰狼面對熱火的比賽最後關鍵時刻，愛德華就上演一記華麗的背框翻身後仰跳投，幫助球隊擴大領先優勢。

Esta canasta de Anthony Edwards me hace sentir cositas.pic.twitter.com/T4BoAfzPBr — Dunk N'Out (@Dunkn_Out) 2023年12月19日

愛德華這個跳投動作隨即就被拿來和喬丹做比較，從腳步擺脫、後仰停留的角度到出手姿態，幾乎就像是復刻一樣，讓球迷看得直呼過癮。

捲入墮胎醜聞的愛德華顯然沒有被這些私人事情干擾，全場攻下32分8籃板5助攻3抄截2阻攻，其中10分出現在第四節，表現壓過同樣外型打法也神似喬丹的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）。

The Anthony Edwards/MJ thing isn’t even a joke at this point pic.twitter.com/i8BGh2EU5f — Tony Clements (@TonyCMKE) 2023年12月19日

取得6連勝的灰狼，戰績來到20勝5敗，穩居西區龍頭。賽後愛德華也沒有居功，而是讚賞隊友在防守端的強勢演出。

「戈貝爾（Rudy Gobert）在籃下鎮守禁區，然後麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也展現防守強度，這改變了比賽走勢。我們陣中沒有比他們更好的防守球員了，放眼全球也是如此。我們欣賞並且感謝他們所做的一切。」愛德華說。