聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強
灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）的攻防一體以及關鍵時刻的強心臟表現，多次被外界、媒體和球評捧為是下一個喬丹（Michael Jordan），像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）等，甚至連「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）都對他讚不絕口。
在今天灰狼面對熱火的比賽最後關鍵時刻，愛德華就上演一記華麗的背框翻身後仰跳投，幫助球隊擴大領先優勢。
愛德華這個跳投動作隨即就被拿來和喬丹做比較，從腳步擺脫、後仰停留的角度到出手姿態，幾乎就像是復刻一樣，讓球迷看得直呼過癮。
捲入墮胎醜聞的愛德華顯然沒有被這些私人事情干擾，全場攻下32分8籃板5助攻3抄截2阻攻，其中10分出現在第四節，表現壓過同樣外型打法也神似喬丹的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）。
取得6連勝的灰狼，戰績來到20勝5敗，穩居西區龍頭。賽後愛德華也沒有居功，而是讚賞隊友在防守端的強勢演出。
「戈貝爾（Rudy Gobert）在籃下鎮守禁區，然後麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也展現防守強度，這改變了比賽走勢。我們陣中沒有比他們更好的防守球員了，放眼全球也是如此。我們欣賞並且感謝他們所做的一切。」愛德華說。
2023-24 NBA即時比分
▪ 勇士久違連勝！柯瑞連續268場命中三分球紀錄無奈中斷！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言