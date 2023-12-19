快訊

41位北市里長因赴陸遭約談 國台辦說話了

愛女才滿周歲...1家3口深夜外出魂斷國道 追撞駕駛曝狀況悲喊：我們也是受害者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華未受私人風波影響，仍繳出全方位數據。 路透社
愛德華未受私人風波影響，仍繳出全方位數據。 路透社

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）的攻防一體以及關鍵時刻的強心臟表現，多次被外界、媒體和球評捧為是下一個喬丹（Michael Jordan），像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）等，甚至連「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）都對他讚不絕口。

在今天灰狼面對熱火的比賽最後關鍵時刻，愛德華就上演一記華麗的背框翻身後仰跳投，幫助球隊擴大領先優勢。

愛德華這個跳投動作隨即就被拿來和喬丹做比較，從腳步擺脫、後仰停留的角度到出手姿態，幾乎就像是復刻一樣，讓球迷看得直呼過癮。

捲入墮胎醜聞的愛德華顯然沒有被這些私人事情干擾，全場攻下32分8籃板5助攻3抄截2阻攻，其中10分出現在第四節，表現壓過同樣外型打法也神似喬丹的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）。

取得6連勝的灰狼，戰績來到20勝5敗，穩居西區龍頭。賽後愛德華也沒有居功，而是讚賞隊友在防守端的強勢演出。

「戈貝爾（Rudy Gobert）在籃下鎮守禁區，然後麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也展現防守強度，這改變了比賽走勢。我們陣中沒有比他們更好的防守球員了，放眼全球也是如此。我們欣賞並且感謝他們所做的一切。」愛德華說。

相關新聞

NBA／湖人面臨12月魔鬼賽程考驗 詹姆斯：行程真的辛苦

詹姆斯（LeBron James）在今天主場對尼克的比賽中攻下25分11助攻11籃板，完成本季第2次大三元，生涯累積109次。這讓他繼續刷新史上第2老的球員大三元紀錄，僅次於馬龍（Karl Malon

NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）的攻防一體以及關鍵時刻的強心臟表現，多次被外界、媒體和球評捧為是下一個喬丹（Michael Jordan），像是歐尼爾（Shaquille O'Neal

NBA／唐西奇連11場破30分還是輸金塊 賽後說很服氣

今天金塊隊對上獨行俠隊，兩名歐陸巨星約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）迎來本季第2次正面交手，沒想到結果卻是兩樣情，約柯奇僅出手8次拿下8分，是本季第3次得分不到雙位

NBA／痛批格林欺善怕惡 海斯倫：他只針對不會反擊的球員

勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）表現失控早已不是新鮮事，但本季爭議越發嚴重，近期因揮拳痛毆太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽，並且將接受心理諮詢，上季剛退役的

NBA／里拉德分擔進攻壓力幫大忙 字母哥得分、命中率寫新高

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季迎來明星後衛里拉德（Damian Lillard）搭檔後數據不減反增，再度打出MVP級別成績，場均得分、總命中率都創下生涯新高，而

NBA／延長賽之王！騎士加班11連勝 追平史上第2長紀錄

如同「龍五的手上只要有槍，誰都無法殺他。」，當騎士打進延長賽，也沒有任何一隊可以擊敗他們！ 全場飆進37分的米契爾（Donovan Mitchell）有27分出現在下半場，加上麥瑞爾（Sam M

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。