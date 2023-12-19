NBA／唐西奇連11場破30分還是輸金塊 賽後說很服氣
今天金塊隊對上獨行俠隊，兩名歐陸巨星約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）迎來本季第2次正面交手，沒想到結果卻是兩樣情，約柯奇僅出手8次拿下8分，是本季第3次得分不到雙位數；唐西奇則高效轟下38分，但最終是由金塊隊以130：104大勝。
雖然約柯奇表現平平，但金塊團隊火力多點開花，穆雷（Jamal Murray）攻下22分為全隊最高；葛登（Aaron Gordon）9投7中拿下21分也平本季新高，幫助金塊每節都不斷擴大領先優勢，以26分之差賞本季獨行俠對戰2連敗。
約柯奇今天出戰28分鐘，8投3中拿下8分、9籃板、7助攻，得分是本季次低，僅次於上禮拜對公牛隊的4分，但該場比賽約柯奇因提前遭驅逐出場只上場16分鐘。
今天金塊替補席上就有4人得分上雙，板凳得分比獨行俠多上28分，幾乎就是最終勝分差，主帥馬龍（Michael Malone）受訪時說：「我認為今晚的板凳球員表現很好，球隊以正確方式打球，養成了良好的習慣。」
另一邊，獨行俠王牌唐西奇也維持「生子後」火燙手感，24投13中攻下38分，附帶8助攻、11籃板，個人已經連續11場得分破30，追平1986-87喬丹（Michael Jordan）、2000-01歐尼爾（Shaquille O'Neal）紀錄，無奈獨木難撐大局。
唐西奇則對輸球感到心服口服，「他們球隊中每個人都發揮出色，不斷分享球，製造很多空檔投籃機會，打了一場非常精采的球賽。」賽後金塊續坐西區第3，獨行俠則是居第5。
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