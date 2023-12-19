快訊

裁定書曝朱學恒強制猥褻會重判？法官要傳藍提名「不分區立委」作證

學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

NBA／延長賽之王！騎士加班11連勝 追平史上第2長紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾(左)飆37分加上麥瑞爾延長賽關鍵得分，造就騎士延長賽11連勝。 美聯社
米契爾(左)飆37分加上麥瑞爾延長賽關鍵得分，造就騎士延長賽11連勝。 美聯社

如同「龍五的手上只要有槍，誰都無法殺他。」，當騎士打進延長賽，也沒有任何一隊可以擊敗他們！

全場飆進37分的米契爾（Donovan Mitchell）有27分出現在下半場，加上麥瑞爾（Sam Merrill）和史特魯斯（Max Strus）在延長賽聯手攻下9分，騎士歷經苦戰以135比130擊退來訪的火箭。

根據統計，騎士在延長賽已經取得11連勝，追平聯盟史上第2長紀錄，僅次於鵜鶘的13連勝。

前一次騎士延長賽輸球已經要追溯到2021年5月4日對太陽的比賽，當時他們以118比134落敗。之後2021-22年賽季2戰全勝，上季更是7勝0敗，本季2次打延長也沒輸過。

對騎士來說，這場延長賽過關更可貴之處在於，兩大主力莫布里（Evan Mobley）和葛蘭德（Darius Garland）已經宣布因傷要缺席一段時間，結果靠著其他球員努力填補空缺，騎士近期收下了2連勝，排名東區第6。

米契爾在第四節還有2分半時跳投得手，讓騎士握有3分領先；沒想到之後騎士完全沒有分數進帳，讓森根（Alperen Sengun）原本有機會一舉扭轉戰局。可惜他在剩下36.1秒時兩罰只中一，比賽也進入延長。

相關新聞

NBA／湖人面臨12月魔鬼賽程考驗 詹姆斯：行程真的辛苦

詹姆斯（LeBron James）在今天主場對尼克的比賽中攻下25分11助攻11籃板，完成本季第2次大三元，生涯累積109次。這讓他繼續刷新史上第2老的球員大三元紀錄，僅次於馬龍（Karl Malon

NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）的攻防一體以及關鍵時刻的強心臟表現，多次被外界、媒體和球評捧為是下一個喬丹（Michael Jordan），像是歐尼爾（Shaquille O'Neal

NBA／痛批格林欺善怕惡 海斯倫：他只針對不會反擊的球員

勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）表現失控早已不是新鮮事，但本季爭議越發嚴重，近期因揮拳痛毆太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽，並且將接受心理諮詢，上季剛退役的

NBA／里拉德分擔進攻壓力幫大忙 字母哥得分、命中率寫新高

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季迎來明星後衛里拉德（Damian Lillard）搭檔後數據不減反增，再度打出MVP級別成績，場均得分、總命中率都創下生涯新高，而

NBA／唐西奇連11場破30分還是輸金塊 賽後說很服氣

今天金塊隊對上獨行俠隊，兩名歐陸巨星約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）迎來本季第2次正面交手，沒想到結果卻是兩樣情，約柯奇僅出手8次拿下8分，是本季第3次得分不到雙位

NBA／延長賽之王！騎士加班11連勝 追平史上第2長紀錄

如同「龍五的手上只要有槍，誰都無法殺他。」，當騎士打進延長賽，也沒有任何一隊可以擊敗他們！ 全場飆進37分的米契爾（Donovan Mitchell）有27分出現在下半場，加上麥瑞爾（Sam M

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。