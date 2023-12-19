NBA／延長賽之王！騎士加班11連勝 追平史上第2長紀錄
如同「龍五的手上只要有槍，誰都無法殺他。」，當騎士打進延長賽，也沒有任何一隊可以擊敗他們！
全場飆進37分的米契爾（Donovan Mitchell）有27分出現在下半場，加上麥瑞爾（Sam Merrill）和史特魯斯（Max Strus）在延長賽聯手攻下9分，騎士歷經苦戰以135比130擊退來訪的火箭。
根據統計，騎士在延長賽已經取得11連勝，追平聯盟史上第2長紀錄，僅次於鵜鶘的13連勝。
前一次騎士延長賽輸球已經要追溯到2021年5月4日對太陽的比賽，當時他們以118比134落敗。之後2021-22年賽季2戰全勝，上季更是7勝0敗，本季2次打延長也沒輸過。
對騎士來說，這場延長賽過關更可貴之處在於，兩大主力莫布里（Evan Mobley）和葛蘭德（Darius Garland）已經宣布因傷要缺席一段時間，結果靠著其他球員努力填補空缺，騎士近期收下了2連勝，排名東區第6。
米契爾在第四節還有2分半時跳投得手，讓騎士握有3分領先；沒想到之後騎士完全沒有分數進帳，讓森根（Alperen Sengun）原本有機會一舉扭轉戰局。可惜他在剩下36.1秒時兩罰只中一，比賽也進入延長。
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