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NBA／痛批格林欺善怕惡 海斯倫：他只針對不會反擊的球員

聯合新聞網／ 綜合報導
格林本季數度上演脫序表現，近期遭到無限期禁賽。 法新社
格林本季數度上演脫序表現，近期遭到無限期禁賽。 法新社

勇士「嘴綠」格林Draymond Green）表現失控早已不是新鮮事，但本季爭議越發嚴重，近期因揮拳痛毆太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽，並且將接受心理諮詢，上季剛退役的「熱火大學長」海斯倫（Udonis Haslem）受訪時對此則不以為然，表示格林的行為其實很狡詐。

根據美媒報導，格林近幾次的衝突都是發生在歐陸長人身上，從去年季後賽的沙波尼斯（Domantas Sabonis），到本季的戈貝爾（Rudy Gobert）、諾基奇皆是如此，海斯倫就指出，格林的動粗對象都鎖定在不會反擊的球員身上。

海斯倫說：「人們認為他精神有問題，我倒覺得他很聰明，因為他知道自己正在欺負誰，他掐了戈貝爾、揍了諾基奇，他只針對那些不會採取反擊行動的人。」

前湖人球員華盛頓（Kermit Washington）也持同樣觀點，懷疑格林若是在90年代打球是否敢做出類似行為，「他每隔一個禮拜就會去住院。」球員時代以強硬球風聞名的華盛頓說：「在2、30年前，格林不會這樣做......那時候每個球隊都有位硬漢，我的意思是，他沒有機會搧人巴掌，老天，絕對不可能。」

華盛頓1977年效力湖人時，在與火箭隊的比賽衝突中，一拳將火箭前鋒湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）灌倒，這拳造成後者頭骨、鼻子、下巴骨折，腦袋內還滲血，幾乎是能當場致死的程度，後續華盛頓挨了60場禁賽、罰款1萬美元，也被許多NBA球迷認為是史上最恐怖的比賽畫面。

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