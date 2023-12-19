NBA／湖人面臨12月魔鬼賽程考驗 詹姆斯：行程真的辛苦

詹姆斯（LeBron James）在今天主場對尼克的比賽中攻下25分11助攻11籃板，完成本季第2次大三元，生涯累積109次。這讓他繼續刷新史上第2老的球員大三元紀錄，僅次於馬龍（Karl Malone）的40歲又127天。

儘管詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）聯手拿下57分，但湖人最終還是不敵尼克，在季中錦標賽奪冠之後，5場比賽吞下3敗。

賽後詹姆斯在接受採訪時提到了12月份魔鬼賽程的考驗。湖人在12月份的14場比賽中有9場客場，且多達11場要面對勝率超過5成的球隊，加上季中錦標賽奪冠，等於比其他球隊多打了1場比賽，也相對少了休養生息的時間。

「12月的賽程對我們行程來說真的很辛苦。這是我們自12月5日之後第一次回主場。我們整場比賽的表現起伏，能感受到一些疲憊。」詹姆斯說。

戴維斯則是表示：「真的很艱難。我們整個12月基本上都是客場趕路的行程。但我們沒有辦法，我們無法影響賽程，我只能盡量照顧我們的身體，這也很考驗心態，你必須要在客場對抗地主球隊，還有球迷、長途旅行、飯店等等，但我們仍是要盡全力爭勝。」

而被問到球隊近況是否受到季中錦標賽的影響，詹姆斯也只淡淡地回：「你們難道沒看到溜馬在那之後的表現嗎？」

不算季中錦標賽的冠軍戰，湖人12月目前進行8場比賽勝負各半，之後他們又要踏上客場3連戰之旅。

談到接下來的比賽考驗，詹姆斯表示：「要盡可能獲取更多的睡眠，盡量多喝水。充分休息是最重要的事情，而當比賽來臨時，就是專注在我們手上的任務。」