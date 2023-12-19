NBA／飆8顆三分球仍慘敗國王 波爾：他們看起來更團結

儘管波爾（Jordan Poole）飆進平生涯新高的8顆三分球，巫師仍以131：143不敵國王，巫師本季戰績4勝22敗，全聯盟只優於活塞。

巫師首節打完領先4分，但國王第二節攻下39分逆轉戰局，第三節又狂轟46分，讓比賽提前進入垃圾時間。沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場拿到28分13籃板12助攻，福克斯（De'Aaron Fox）30分6助攻，穆雷（Keegun Murray）砍進25分。

The dynamic duo of De'Aaron Fox and Domantas Sabonis protected homecourt against the Wizards 💪



Fox: 30 PTS / 6 AST / 5 REB

Sabonis: 28 PTS / 13 REB / 12 AST pic.twitter.com/lNgLUDLxWT — NBA (@NBA) 2023年12月19日

沙波尼斯賽後坦言很想拿到大三元，「今天是我爸爸的生日，我的禮物快遲到了，希望大三元能當禮物。」國王教頭布朗（Mike Brown）也直言，「沙波尼斯是怪物，他以正確的方式和隊友打球，拿下大三元。」

巫師方面，庫茲瑪（Kyle Kuzma）砍進27分8籃板，波爾攻下28分，生涯第3度單場命中8顆三分球，他也稱讚對手國王，「他們看起來更團結，已經建隊7到8年，擁有正確的球員組合。」