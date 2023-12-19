NBA／里拉德分擔進攻壓力幫大忙 字母哥得分、命中率寫新高

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季迎來明星後衛里拉德（Damian Lillard）搭檔後數據不減反增，再度打出MVP級別成績，場均得分、總命中率都創下生涯新高，而他也在受訪時盛讚里拉德讓比賽「變輕鬆了」。

安戴托昆波上季場均攻下31.1分，本季出手次數比上季還要少，但效率有明顯提升，場均31.4分是生涯新高；命中率更一口氣提高6個百分點，6成18命中率也是生涯最佳，日前更創下單場64分代表作，顯見在里拉德幫忙「吸怪」的效應下，得分壓力被分擔不少。

安戴托昆波近期在受訪時就談到里拉德帶來的進攻助力，「每當他在場上造成對手威脅時，都會讓比賽變得更輕鬆，你希望他充滿侵略性，也希望他打得充滿信心，即便有時投籃不會進，但沒關係，我們依舊相信他，會和他一起待到比賽結束，他是我們兄弟。」

里拉德則表示：「這只是顯示了他在比賽中的努力，如果你不夠投入比賽，就無法拿到一樣的成就，也不會達到這些里程碑，很榮幸能跟他待在同一支球隊。」

不過季前外界期待的「里拉德+字母哥」擋拆組合實際上不如預期地好，雖然本季公鹿隊團隊擋拆效率冠居全聯盟，但里拉德更多時候是與洛培茲（Brook Lopez）擋拆，安戴托昆波則比較常和米道頓（Khris Middleton）、波提斯（Bobby Portis）打兩人配合。

和安戴托昆波相比，里拉德的表現就有所下滑，本季場均25.8分、命中率4成31、三分命中率成62都是2016年後完整球季最差。