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NBA／下半場強悍防守逆轉熱火 灰狼創隊史最佳前25戰成績

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華全能演出搭配團隊強硬防守，灰狼客場力壓強敵熱火。 法新社
愛德華全能演出搭配團隊強硬防守，灰狼客場力壓強敵熱火。 法新社

灰狼能夠坐穩西區龍頭寶座，所仰賴的一大關鍵莫過於全聯盟最好的防守效率。而在今天作客面對強敵熱火的比賽中，灰狼的防守優勢再次捍衛了一場勝利。

在上半場比賽中唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩，主帥芬奇（Chris Finch）也吞下技術犯規，導致球隊半場打完處於12分落後劣勢，這是他們本季上半場打完落後第2多的比賽。

進入下半場，灰狼防守組再度發威，迫使熱火從投籃命中率58.1%大幅下滑到36.4%，兩節比賽一共只得到42分。灰狼第四節在愛德華（Anthony Edwards）的帶動下展現絕佳進攻效率，以超過6成命中率轟進35分，從而上演逆轉秀，以112比108險勝。

戈貝爾則說：「我們總是需要被打臉才會醒來做我們必須做的事情。每當我們做好防守工作，我們就能讓自己處於一個贏球的位置。」

捲入墮胎醜聞的愛德華，情緒沒有受到太大影響，25投13中繳出32分8籃板5助攻3抄截2阻攻的全能數據；唐斯18分，戈貝爾9分16籃板2抄截2阻攻。包括里德（Naz Reid）、康利（Mike Conley）、麥克丹尼爾斯也都得分達雙位數。

灰狼收下3連勝，成為塞爾蒂克之後聯盟第2支達到20勝的球隊，而開季前25場比賽拿下20勝更創下隊史最佳開季表現。「我必須稱讚球員們的表現，他們想打好比賽。」芬奇說。

近期總是以殘陣出征的熱火，終於等到赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約（Bam Adebayo）的傷癒回歸。赫洛拿下全隊最高25分，阿德巴約22分6籃板6助攻，不過巴特勒（Jimmy Butler）僅有15分5籃板5助攻的進帳。

熱火在下半場前8分鐘只得到9分，其中14投僅4中，這讓灰狼得以扭轉劣勢，縮小雙方差距；進入第四節後，灰狼更讓對手命中率跌至36%。比賽最後3分多鐘內，愛德華拿下8分，雙塔補上4分，讓灰狼取得重要的4分超前。

「灰狼的防守能夠居全聯盟第一，這是有原因的。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

這是熱火本季第7次在至少領先兩位數分差情況下遭到逆轉，其中4次出現在主場。

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