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NBA／只能打發展聯盟的灌籃王 麥克朗再獲邀挑戰衛冕「灌」軍

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克朗去年在灌籃大賽上驚艷全場，摘下灌籃王頭銜。 路透社
麥克朗去年在灌籃大賽上驚艷全場，摘下灌籃王頭銜。 路透社

體能勁爆的後衛麥克朗（Mac McClung）是NBA史上首位以發展聯盟球員之姿參加灌籃大賽的球員，而他也在賽場上一「灌」而紅，摘下冠軍金盃，本季再度獲NBA邀請參加這場季中盛會。

近年來灌籃大賽時常被球迷批評了無新意，尤其在葛登（Aaron Gordon）因「49分爭議」第2次拿到灌籃大賽亞軍後，更是有越來越多球星婉拒參賽，上季NBA決定破天荒邀請效力發展聯盟76人隊的麥克朗，雖然遭到不少質疑，但麥克朗靠著精采表現折服全球球迷，無異議獲得冠軍。

麥克朗也因此獲「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）大讚為「拯救灌籃大賽的男人」，而他對此則回覆：「我對這樣的關愛十分感激，我不知道自己是否拯救灌籃大賽，但我很感謝他這麼說。」

本季麥克朗效力於魔術隊發展聯盟，場均拿下25.4分、6.3助攻、4.3籃板，更是上個月的單月最佳球員，本季魔術戰績持續起飛，後場人才濟濟的情況下難有他的表現機會，但至少球迷們有機會在灌籃大賽上見識他的風采。

NBA歷史上僅有4名灌籃王成功衛冕，分別是喬丹（Michael Jordan）、理查森（Jason Richardson）、羅賓森（Nate Robinson）和拉文（Zach LaVine），麥克朗有機會挑戰成為7年來首位。

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