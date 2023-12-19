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NBA／湖人喜迎季中錦標賽冠軍旗 尼克不給面子當「奧客」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森第四節發揮助尼克拿下勝利。 美聯社
布朗森第四節發揮助尼克拿下勝利。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）攻下25分11助攻11籃板，完成本季第2次大三元，生涯累積109次，戴維斯（Anthony Davis）也得到32分14籃板，然而兩人的強勢發揮仍無法阻擋尼克在自家主場的肆虐。

尼克挾著第三節的均衡發揮，一舉拉開10分領先優勢，並且在第四節頻頻擋下紫金軍團的反擊，最終以114比109拿下勝利。似乎還沉浸在季中錦標賽冠軍錦旗飄揚喜悅的湖人，最近5場比賽吞下3敗，排名也跌到西區第8。

史上首面季中錦標賽冠軍旗幟在湖人主場升起。 法新社
史上首面季中錦標賽冠軍旗幟在湖人主場升起。 法新社

這場勝利對尼克來說也十分重要，近期他們9場比賽中要打8個客場比賽，今天擊敗湖人後，至少還維持4勝4敗的成績，目前15勝11敗維持東區第5名席次。

布朗森（Jalen Brunson）攻下29分4籃板3助攻，其中第四節獨拿11分，可謂非常關鍵，藍道（Julius Randle）也有27分14籃板3助攻的表現。

替補的奎克利（Immanuel Quickley）補上20分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）包括7個進攻籃板在內，拿到9分17籃板2抄截2阻攻。

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