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NBA／活塞24連敗但史都華受關注 傳3勁旅有意爭取

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞隊史都華。 法新社
活塞隊史都華。 法新社

活塞目前已吞下24連敗，不過內線球員史都華（Isaiah Stewart）表現獲得關注，據《The Athletic》報導，塞爾蒂克雷霆獨行俠都有意爭取。

現年22歲的史都華身高203公分，身材厚實可以扛禁區。休賽季他和活塞以4年6400萬美元提前續約，本季場均10.2分6.8籃板，三分球命中率36.7%。

塞爾蒂克本季戰績20勝5敗，高居東區第一。目前球隊長人有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）、克塔（Neemias Queta）和柯內特（Luke Kornet），先前對陣魔術時，因傷兵問題，曾擺出五小先發陣容。

雷霆戰績17勝8敗，西區第2，禁區主要由霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）輪替。獨行俠方面，菜鳥萊夫利（Dereck Lively II）扛起先鋒中鋒任務，但他面對拓荒者一戰受傷，本季他缺陣的3場比賽獨行俠都輸球，平均輸18.6分，獨行俠確實有補強禁區球員的理由。

活塞 塞爾蒂克 雷霆 獨行俠

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