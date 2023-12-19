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NBA／又砍40分！關鍵拋投卻「遛手」 安比德：我手滑了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(中)錯失最後追平機會，76人中斷6連勝。 法新社
安比德(中)錯失最後追平機會，76人中斷6連勝。 法新社

過去5戰平均勝分達31.8分的76人，近期風光取得6連勝，不過今天他們卻在主場遭到公牛狙擊，以104比108飲恨，吞下本季主場第4敗。

第四節初落後12分的76人很快就追回分數，並且一路緊咬著公牛。終場前5.9秒，安比德（Joel Embiid）原本有望追平比分，然而一個看似垂手可得的近距離投籃卻出現「遛手」的意外，導致球直接砸向籃板，錯失大好得分機會。

「如果能夠重來一次的話，或許我會選擇跳投，」安比德賽後談到最後那波進攻，「後撤步跳投是我很擅長的得分方式，我一直都是這樣做。但我嘗試用一個拋投來處理，我手滑了。我只是失手了，事情就是這樣。」

扣掉這一次進攻瑕疵，安比德在比賽中仍展現近期火燙的手感，狂攻40分14籃板6助攻2阻攻，生涯第40次完成至少40分10籃板，連續12場至少拿到30分，也是連11場至少30分10籃板，持續刷新自己的紀錄，追平2001年歐尼爾（Shaquille O'Neal）的表現。

12月至今，安比德場均可以拿到39.9分13籃板，單月4次突破40分。

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