快訊

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」兩大超商回應了

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

NBA／曾打滾聯盟近10年 前北卡球星蒙特羅斯52歲癌逝

中央社／ 北卡羅來納州教堂山18日綜合外電報導
曾在NBA打滾近10年的球員蒙特羅斯（Eric Montross）昨天因癌症過世，享年52歲。 截圖自Carolina Basketball官方推特
曾在NBA打滾近10年的球員蒙特羅斯（Eric Montross）昨天因癌症過世，享年52歲。 截圖自Carolina Basketball官方推特

1990年代初期北卡羅來納大學（University of NorthCarolina）球星，隨後效力美國職籃NBA近10年的球員蒙特羅斯（Eric Montross）昨天因癌症過世，享年52歲。

蒙特羅斯的家屬在透過北卡籃球隊發出的聲明中說：「蒙特羅斯的家人宣布，蒙特羅斯12月17日星期日於教堂山（Chapel Hill）的家中過世，至親好友都隨侍在側。」

聲明表示：「蒙特羅斯2023年3月被診斷罹患癌症，對於他以著名的決心及優雅與病魔搏鬥時，許多人給予強力的支持和愛，他的家人感激在心。」

蒙特羅斯1990年到1994年為北卡羅來納大學男籃隊效力，成為北卡「焦油腳跟隊」（Tar Heels）隊史上重要人物，也是傳奇總教練史密斯（Dean Smith）帶領球隊於1993年冠軍賽擊敗「密西根五虎」（Michigan's Fab Five），奪下全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍時，隊上的先發中鋒。那年，蒙特羅斯入選了大西洋沿岸聯盟（ACC）和NCAA「最終4強」（Final Four）的第1隊。

NBA波士頓塞爾蒂克在1994年選秀會以第1輪第9順位選進蒙特羅斯，開啟他的9年NBA生涯。蒙特羅斯生涯待過6支球隊，但大部分時間（近4季）在底特律活塞度過，2003年因為足部問題退休。

蒙特羅斯2005年加入Tar Heels Sports Network，成為北卡男籃球評，直到2023年3月診斷罹癌為止。

蒙特羅斯的友人、ESPN大學籃球分析員比拉斯（Jay Bilas）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫說：「心都碎了，因為蒙特羅斯是我所認識最好、最善良的人。他是最棒的球員、冠軍、丈夫、父親和朋友，是個真正美好且美麗的靈魂。」

北卡今天早上也發表聲明表示：「北卡田徑隊、焦油腳跟籃球隊大家庭和整個北卡社群都對蒙特羅斯的離世深感悲痛與震驚。」

「他是我們最敬愛的前學生運動員之一。蒙特羅斯是名出色的球員，也是極富成就的學生，他對我們這個社區的影響，遠遠不只在籃球場上。他是有信仰的人，一位偉大的父親、丈夫和兒子，也是北卡和教堂山最知名的大使之一。」

延伸閱讀

NBA／公牛想賣拉文但市場熱度低 向騎士喊價明星控衛葛蘭德

NBA／飆新高43分難挽救活塞24連敗 康寧漢：好想贏球

NBA／太陽官宣比爾至少休2周 三巨頭奪勝要等明年

NBA／黃蜂家暴男被加拿大拒絕入境 暴龍末節爆發逆轉勝

相關新聞

NBA／快艇變身「宇宙船」！單場151分轟垮溜馬 強勢8連勝

逐漸找到四巨頭最佳使用模式的快艇，近期展現傲人的攻守戰力，繼前一場對尼克豪取144分之後，今天面對更不設防的溜馬，快艇完全不留情面，在雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George

NBA／又砍40分！關鍵拋投卻「遛手」 安比德：我手滑了

過去5戰平均勝分達31.8分的76人，近期風光取得6連勝，不過今天他們卻在主場遭到公牛狙擊，以104比108飲恨，吞下本季主場第4敗。 第四節初落後12分的76人很快就追回分數，並且一路緊咬著公

NBA／飆新高43分難挽救活塞24連敗 康寧漢：好想贏球

康寧漢（Cade Cunningham）雖然奮力飆出生涯新高43分，外加7助攻5籃板3抄截，但還是難敵現實的殘酷；老鷹在楊恩的掌控之下，第四節依然穩住領先優勢，最終以130比124擊退活塞。 過

NBA／格林已開始接受心理諮詢 預估仍要至少禁賽3週

不斷惹事製造麻煩的勇士前鋒格林（Draymond Green），日前因揮拳痛擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽。根據最新消息，格林已經開始接受心理諮詢，但預估還是要被禁賽至

NBA／安吉這關不好過！爵士賣明星前鋒馬卡南喊價5首輪起跳

近期爵士隊表明，願意聆聽球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen）的交易報價，貴為全隊價值最高的資產，爵士要價也不手軟，總管安吉(Danny Ainge)這關可不好過，根據《The Ringer

NBA／湖人喜迎季中錦標賽冠軍旗 尼克不給面子當「奧客」

詹姆斯（LeBron James）攻下25分11助攻11籃板，完成本季第2次大三元，生涯累積109次，戴維斯（Anthony Davis）也得到32分14籃板，然而兩人的強勢發揮仍無法阻擋尼克在自家主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。