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NBA／公牛想賣拉文但市場熱度低 向騎士喊價明星控衛葛蘭德

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛後衛拉文有行無市，在交易市場上熱度不高。 路透社
公牛後衛拉文有行無市，在交易市場上熱度不高。 路透社

公牛隊本季戰績持續探底，交易風聲也從未停過，從季初就不斷傳出公牛有意送走還剩下4年頂薪合約的「灌籃王」拉文（Zach LaVine），不過市場反應並不熱烈，反倒是合約年限短的德羅展（DeMar DeRozan）、卡盧索（Alex Caruso）等人獲不少詢價。

根據Yahoo報導，公牛曾經向騎士喊價過用葛蘭德（Darius Garland）換取拉文，但最終不了了之，後者日前雖因傷將缺席1個月，但已連3季場均超過20分、5助攻。目前檯面上關注拉文的球隊為湖人隊跟暴龍隊，其中拉文陣營又因經紀公司為「Klutch Sports」而對轉戰洛杉磯很有興趣。

只是報導中也寫道，拉文可能只是球隊中排名第三的交易人選，無論是剩1年約的德羅展還是防守悍將卡魯索都有更佳的市場，其中又以薪資低廉的卡魯索最為熱門，上季入選防守第一隊的他近2個賽季年薪都不到千萬，公牛也希望能透過他換取兩張首輪籤。

在拉文腳傷缺席的情況下，公牛近7場比賽贏下5場，包括公鹿、熱火等東區強權，對他的賣相恐怕不會帶來正面影響，拉文本季出戰17場，場均拿下21分、3.4助攻，命中率為4成43，接下來3季年薪都超過4000萬，2026-27賽季還握有4900萬球員選擇權。

公牛 湖人

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