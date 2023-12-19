NBA／太陽官宣比爾至少休2周 三巨頭奪勝要等明年

太陽隊後場球星比爾（Bradley Beal）好不容易背傷回歸，卻只打了3戰就因扭傷腳踝再進入傷兵名單，今天太陽正式公告，比爾至少會缺席2周，1月初將再進行傷勢評估。

比爾本季從巫師隊轉戰太陽，年薪高達4674萬美元，開季只在11月打了3戰就因被傷缺陣，被酸是「薪水小偷」；他上周碰勇士隊總算復出，但回歸第3場面對尼克，打不到5分鐘就踩到迪文森佐（Donte DiVincenzo）造成「翻船」。

比爾傷勢經X光檢查後呈陰性，仍要休息一段時間，球團今天公告先休2周，1月初再重新評估傷情。

太陽原本就有兩位球星杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker），加入比爾組成「三巨頭」，但比爾和布克都受傷所困，比爾11月的3場出賽布克都沒上陣，比爾回歸第一戰換杜蘭特休息，比爾又再成傷兵，「三巨頭」完整合體只有上周碰籃網隊，加上碰籃網、對尼克都吞敗場，目前14勝12敗只排西區第10，「三巨頭」聯手的首勝也要等明年才有機會迎接。