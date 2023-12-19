NBA／飆新高43分難挽救活塞24連敗 康寧漢：好想贏球

康寧漢（Cade Cunningham）雖然奮力飆出生涯新高43分，外加7助攻5籃板3抄截，但還是難敵現實的殘酷；老鷹在楊恩的掌控之下，第四節依然穩住領先優勢，最終以130比124擊退活塞。

過去兩戰一共輸掉64分的活塞，此役很努力讓自己不被對手狠狠甩開，24連敗持續推高隊史紀錄；活塞也壓過1995-96年的溫哥華灰熊、1997-98年的丹佛金塊和2011-12年的夏洛特山貓，寫下單季第2長連敗紀錄，僅次於2010-11賽季騎士和2013-14賽季的76人所創下的26連敗。

至於跨季最長連敗紀錄則是76人在2014-15和2015-16賽季寫下的28連敗。

近況出色的楊恩（Trae Young）攻下31分15助攻4籃板，他已經連續4場至少拿到30分10助攻，創下生涯最佳表現。

老鷹此戰先發5人得分均超過15分，如此火力也讓活塞難以招架，從比賽一開始就取得領先，沒有落後過，最多贏到16分。儘管康寧漢第四節獨拿20分，試圖力挽狂瀾，最後仍是無力回天。

「我想要贏，我們都想贏球。我認為我們這場比賽有很多面向做得不錯，但一些細節沒有做好，因此輸了比賽。我們會從中記取教訓，努力為下一場比賽做好準備。」康寧漢賽後說道。