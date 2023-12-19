NBA／快艇變身「宇宙船」！單場151分轟垮溜馬 強勢8連勝

逐漸找到四巨頭最佳使用模式的快艇，近期展現傲人的攻守戰力，繼前一場對尼克豪取144分之後，今天面對更不設防的溜馬，快艇完全不留情面，在雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）和哈登（James Harden）聯手攻下90分的帶動下，以151比127痛宰對手，快意收下8連勝。

快艇在告別6連敗低迷之後，最近16場比賽中拿到13勝3敗的成績，已經快速追上西區前段班。

「快艇三項命中率是57%、50%、87%，他們狂轟151分，不過就在一個月前，他們甚至連100分都拿不到。好好享受當下吧，快艇粉絲們。」從隨隊記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）的一番話完全能感受到快艇近期的轉變和瘋狂。

這場比賽關鍵出現在第二節，快艇以近6成命中率單節豪取40分，這是他們本季第4次在第二節拿下至少20分，全都出現在12月。這一節的猛攻讓快艇掌握比賽的主導權。

雷納德和喬治在第三節聯手拿下20分，幫助球隊近一步將比分擴大到25分差，哈登更在第四節接手一人轟進21分，讓球隊領先差距一舉來到33分差。快艇可說是用無止盡的攻勢狠狠擊潰全聯盟最會得分的溜馬。

「我們打得非常棒。我們找到了解決問題的方法，全隊團結一致。我們的化學效應建立在一場又一場的比賽上，我們仍有很長的路要走，但我們肯定是朝著正確的方向前進。」哈登說。

哈登僅上場28分鐘就砍進加盟快艇新高的8記三分球，全場拿下35分9助攻，16投12中的效率更是驚人。這是他生涯第22次單場至少命中8顆三分球，僅次於柯瑞（Stephen Curry，79場）、湯普森（Klay Thompson，29場）和里拉德（Damian Lillard，24場）。

無緣贏得上週最佳球員的雷納德，持續他的火燙手感，18投12中拿下28分，近6戰場均拿到32.8分，命中率高達65.1%。喬治也補上了27分，祖巴茲（Ivica Zubac）18分16籃板3助攻3阻攻；替補的鮑威爾（Norman Powell）19分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）10分5助攻4籃板。

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）狀態低迷，12投3中只得到8分但傳出11助攻，這是他本季首度得分低於兩位數，溜馬則是苦吞4連敗。