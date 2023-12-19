NBA／格林已開始接受心理諮詢 預估仍要至少禁賽3週

不斷惹事製造麻煩的勇士前鋒格林（Draymond Green），日前因揮拳痛擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽。根據最新消息，格林已經開始接受心理諮詢，但預估還是要被禁賽至少3週時間，勢必要到2024年才能重新回到球場了。

在多次違反運動道德的行為之後，積習難改的格林終究還是得面臨無限期休兵的窘境，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）表示這次的禁賽決議是聯盟、勇士球團和格林方面共同達成的共識，最重要就是幫助格林改善並解決問題。

總教練柯爾（Steve Kerr）認為：「這不僅僅是籃球，也是為了幫助格林。我認為這對他來說是一個機會，遠離球場，改變自己的生活方式。這不是一件容易的事情，也不是那種『好吧，只要給他禁個5場他就會變好』的事情。」

這是格林生涯第20次在比賽中被驅逐出場，歷史上僅次於「怒吼天尊」華勒斯（Rasheed Wallace）的29次；也是他第6次被禁賽，開季以來就出現兩次。

就在格林出事之後，同樣也是被火爆脾氣影響生涯的亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest）就提出希望能和他溝通，協助格林走出困境；而前勇士球員艾利斯（Monta Ellis）則提出建議，希望格林好好面對自己，「每個人都會犯錯，但為了克服這些事情，你只能真實地去面對自己。」