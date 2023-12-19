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NBA／遭女網紅爆料強迫墮胎 灰狼愛德華：我一時衝動

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 美聯社
愛德華。 美聯社

近日1名女子指控灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）強迫她墮胎，並貼出雙方對話紀錄，愛德華今天也在個人社群發表聲明。

美國女網紅佩姬（Paige）昨天在個人社群曬出自己與愛德華的聊天紀錄，她表示自己懷孕了，但愛德華要求她墮胎，她透露自己2年前已墮胎，很後悔，想留下這個孩子。

愛德華希望用錢解決這件事，叫她吃藥並錄影片證明，愛德華接著表示律師會處理後續，女方則發文控訴，「我從未在網路上對任何人說過壞話，我嘗試私下解決這件事，但我的努力被忽視。我被某人欺騙和操控，這人清楚自己在做什麽，對任何事都不負責。」

對此，愛德華也發文回應，「我一時衝動發表與真實想法不符的言論，這和我作為一位男人的想法不同，所有女性都該獲得幫助，有權為自己的身體做最好決定。我正私下處理個人事務，不會對此發表更多言論。」

Anthony Edwards 灰狼

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