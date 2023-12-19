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T1聯盟／走了「魔獸」來了「表弟」 卡森斯加盟雲豹

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
「表弟」卡森斯（左）將在1月中旬登台，加盟台啤永豐雲豹隊。（歐新社資料照片）
「表弟」卡森斯（左）將在1月中旬登台，加盟台啤永豐雲豹隊。（歐新社資料照片）

上季找來「魔獸」霍華德台啤永豐雲豹職業籃球隊，昨重磅宣布前NBA球星卡森斯正式加盟，有「表弟」外號的卡森斯將在下月中旬抵台，預計1月20日雲豹巨蛋主場首度亮相，但能披雲豹戰袍多久還是未知數。

身高208公分的卡森斯是2016年里約奧運美國隊金牌班底，職業生涯從2010年開始，NBA效力過國王鵜鶘勇士、火箭、快艇等隊，4度入選明星賽、2度入選NBA第二隊，成霍華德後來台的高知名度球星。

雲豹球團營運長顏行書表示，相信憑藉卡森斯在NBA累積的豐富經驗和出色進攻能力，能為雲豹戰力帶來超級補強。不過卡森斯有可能是「1月限定」，盛傳他和雲豹僅簽不到一個月的短期合約，顏行書語帶保留說，卡森斯有家庭因素，不像一般洋將是簽下一季的合約，現階段確定1月的4場主場賽事會上陣，能否繼續合作要視卡森斯個人狀況。

卡森斯2019年夏天曾發生前十字韌帶撕裂大傷，但名氣仍響亮，連顏行書都十分期待見證「表弟」球技，「知道他有統治性，想親眼看到他現場打球是怎麼樣，我們花了很大力氣把他邀來，希望親眼目睹他的身手。」

上季霍華德吹起「魔獸旋風」，雲豹主場國體大體育館的上萬座位售罄，本季雲豹主場換到桃園巨蛋，卡森斯的加盟有望帶動票房。顏行書也預告，配合卡森斯到來，雲豹明年1月20、21、27和28日主場賽事有更多規畫安排，近期陸續公布。

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