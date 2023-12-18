快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

NBA／塞爾蒂克開季主場14連勝 隊史66年來最佳表現

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗第四節大爆發，帶動綠衫軍轟垮魔術。 美聯社
布朗第四節大爆發，帶動綠衫軍轟垮魔術。 美聯社

「對於任何一支來到我們主場打比賽的球隊，如果他們能擊敗我們，對他們來說這一定會是特別的一晚，我們全隊都相信這一點。」

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的一番話再次證明了客隊要攻陷「TD Garden」是多麼困難的一件事。

在今天比賽中，布朗（Jaylen Brown）強攻31分6助攻5籃板，泰托姆（Jayson Tatum）拿下23分8籃板3助攻，波爾辛吉斯15分10籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）和懷特（Derrick White）合拿24分。一如既往的五虎戰將，搭配全隊17顆三分球火力釋放，讓來訪踢館的魔術以97比114慘敗而歸。

根據統計，塞爾蒂克開季以來已經取得主場14連勝，是全聯盟唯一還沒有在自家吞敗的球隊。這更是綠衫軍隊史第2好的主場開季表現，僅次於1957-58年賽季的開季主場17連勝。

塞爾蒂克這波5連勝之後，戰績來到20勝5敗，是本季首支達到20勝的球隊，勝率壓過灰狼，獨居聯盟龍頭之位，完全展現問鼎總冠軍的強勁氣勢。

「在這樣一個漫長的賽季中，我們每場比賽總能有不同的人站出來，這對球隊來說很棒。我們是一支很有天賦的球隊，這也是我們能夠取得20勝5敗的原因。我們擁有很多具備天賦的球員，這很奢侈。」泰托姆說。

過去會在第四節成為攻擊主軸的泰托姆，今天把角色讓給了布朗。布朗單節9投7中獨拿17分，幫助球隊進一步將比分拉開。

「我喜歡球隊現在的狀態。我們有很多雖然上場次數不多，但仍能做出貢獻的球員。所以現在球隊的能量很棒。」布朗說。泰托姆同樣也認為本季球隊展現截然不同的氣勢，「如果換成上個賽季，我們還不一定能贏得這些比賽。我為球隊現在的打球方式感到驕傲。」

班切羅（Paolo Banchero）此役拿下36分10籃板，但難以造成對手太大威脅，賽後他也稱讚綠衫軍的強悍團隊戰力。「他們是總冠軍等級的球隊，想要對抗他們，我們仍有很多工作需要做，必須在場上和他們努力競爭。」

相關新聞

NBA／柯瑞連268場命中三分球紀錄中斷 勇士主帥：不能都依賴他

勇士隊今天雖以118：114擊敗拓荒者隊，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）外線失準，8次出手都沒命中，使他從...

NBA／塞爾蒂克開季主場14連勝 隊史66年來最佳表現

「對於任何一支來到我們主場打比賽的球隊，如果他們能擊敗我們，對他們來說這一定會是特別的一晚，我們全隊都相信這一點。」 波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的一番話再次證明了客隊要攻

NBA／被裁判吹假摔後狂噴髒話 布魯克斯：我在保護自己

火箭今天以118：129不敵公鹿，比賽尾聲火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）被裁判吹假摔，讓他理智線斷裂，對著裁判狂飆髒話，隨後遭驅逐出場，他賽後受訪時解釋自己暴怒的原因。 事發

NBA／板凳出發砍25分獲勇士教頭稱讚 維金斯：必須繼續戰鬥

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）日前被調到替補陣容，他今天在對陣拓荒者的比賽全場12投9中，攻下25分7籃板，幫助勇士以118：114險勝。他賽後受訪時直言，必須繼續戰鬥下去。 勇

NBA／溫班亞瑪紀錄夜 鵜鶘隊史新高22顆三分彈轟垮馬刺

紐奧良鵜鶘今天作客聖安東尼奧馬刺，團隊一共轟進破隊史紀錄的22顆三分彈，加上麥凱倫（CJ McCollum）獨攬29分加持下，終場就以146比110痛宰馬刺。

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

NBA發展聯盟史塔克頓國王隊柯曼奇（Chance Comanche），今天因謀殺案遭警方逮捕，柯曼奇與女友莎嘉莉（Sakari Harnden），被指控在「賭城」拉斯維加斯謀殺一名23歲女子，還棄屍在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。