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NBA／被裁判吹假摔後狂噴髒話 布魯克斯：我在保護自己
火箭今天以118：129不敵公鹿，比賽尾聲火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）被裁判吹假摔，讓他理智線斷裂，對著裁判狂飆髒話，隨後遭驅逐出場，他賽後受訪時解釋自己暴怒的原因。
事發在第四節剩38秒，公鹿領先9分勝券在握，布魯克斯仍積極嘗試抄球，但被公鹿隊米道頓（Khris Middleton）推到界外。不料裁判梅塔（Suyash Mehta）吹布魯克斯假摔，布魯克斯氣得對梅塔狂噴髒話，隨後被吹技術犯規遭驅逐出場，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）抗議後也被趕出場。
布魯克斯受訪時解釋自己生氣的原因，「我完成漂亮的抄截動作後，全速去追球，米道頓兩隻手推我，我把球扔出去，試圖保護自己，避免摔到觀眾席或地板邊緣，因為我知道有人就是沒這樣做，導致整季報銷。」
布魯克斯強調，「我是在保護自己，他竟然在比賽剩1分鐘吹這是假摔，根本毫無道理，我無法接受，那個裁判根本不該再吹我們的比賽。」
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