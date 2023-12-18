NBA／板凳出發砍25分獲勇士教頭稱讚 維金斯：必須繼續戰鬥
勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）日前被調到替補陣容，他今天在對陣拓荒者的比賽全場12投9中，攻下25分7籃板，幫助勇士以118：114險勝。他賽後受訪時直言，必須繼續戰鬥下去。
勇士上週面對快艇的比賽變陣，雖然輸球，但總教練柯爾（Steve Kerr）對新陣容相當滿意。針對維金斯今天的表現，柯爾表示，「這就是典型的維金斯，看起來像我認識的那個人。他有企圖心和自信，在球場上投籃、切入和傳球，我認為他非常出色。」
維金斯受訪時坦言對自己變成替補很驚訝，「這是我必須面對的事，我當然希望能回正常位置，但可能需要一段時間。我會繼續打球，保持積極性，待在健身房做對的事。」
「在這個聯盟任何事情都可能發生，我很幸運能待在這，如果我想離開這個困境，我必須繼續戰鬥下去」維金斯說。
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