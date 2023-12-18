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NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

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NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
柯曼奇。 法新社
柯曼奇。 法新社

NBA發展聯盟史塔克頓國王隊柯曼奇（Chance Comanche），今天因謀殺案遭警方逮捕，柯曼奇與女友莎嘉莉（Sakari Harnden），被指控在「賭城」拉斯維加斯謀殺一名23歲女子，還棄屍在內華達州沙漠，目前兩人都遭逮捕。

身高208公分的柯曼奇大學效力NCAA強權亞利桑那大學，但2017年NBA選秀會未受青睞，隨後輾轉美國各級聯賽。近年在發展聯盟打拼，上季效力拓荒者，今年4月10日對勇士隊時，終於首登NBA舞台，出賽21分鐘，拿到7分3籃板1阻攻。

據外媒報導，受害者羅傑絲（Marayna Rodgers）在前往拉斯維加斯的途中失蹤；柯曼奇曾在內華達州出賽，該地拒離賭城僅15英里，且比賽日剛好是羅傑絲被宣告失蹤的前一日。

柯曼奇目前被移送至沙加緬度的監獄，面對一級謀殺罪指控，史塔克頓國王隊今天也宣布釋出他。

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