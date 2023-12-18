NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕
NBA發展聯盟史塔克頓國王隊柯曼奇（Chance Comanche），今天因謀殺案遭警方逮捕，柯曼奇與女友莎嘉莉（Sakari Harnden），被指控在「賭城」拉斯維加斯謀殺一名23歲女子，還棄屍在內華達州沙漠，目前兩人都遭逮捕。
身高208公分的柯曼奇大學效力NCAA強權亞利桑那大學，但2017年NBA選秀會未受青睞，隨後輾轉美國各級聯賽。近年在發展聯盟打拼，上季效力拓荒者，今年4月10日對勇士隊時，終於首登NBA舞台，出賽21分鐘，拿到7分3籃板1阻攻。
據外媒報導，受害者羅傑絲（Marayna Rodgers）在前往拉斯維加斯的途中失蹤；柯曼奇曾在內華達州出賽，該地拒離賭城僅15英里，且比賽日剛好是羅傑絲被宣告失蹤的前一日。
柯曼奇目前被移送至沙加緬度的監獄，面對一級謀殺罪指控，史塔克頓國王隊今天也宣布釋出他。
2023-24 NBA即時比分
▪還是要靠「辣個男人」！柯瑞第四節神準砍16分 聯手湯普森止3連敗！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言