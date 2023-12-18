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NBA／柯瑞只拿7分還斷三分球連續進球紀錄 勇士睽違43天再嚐連勝
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰拓荒者隊完全熄火，全場12投僅2中且沒有任何外線進球，得分7分創本季新低，且中斷個人保持的聯盟最長三分球連續進球場次，但「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）轟下5記三分球在內的28分，板凳出發的維金斯（Andrew Wiggins）也貢獻25分，仍助勇士以118：114賞給拓荒者7連敗。
柯瑞本季場均有29.0分，場均可以投進5顆三分球，外線命中率高達4成2，且保有NBA最長的三分球連續進球場次268場，但今天外線8次出手都落空，第四節連續大空檔也沒能把握，紀錄告終外也是本季首度得分個位數。
勇士首節取得27：23領先，第二節再轟下38分，半場打完領先擴大到65：49，第三節初湯普森命中外線後的優勢更擴大到73：51，不料22分領先不到一節就花光，拓荒者賽布爾（Matisse Thybulle）2分14秒外線出手將比數82：82扳平，三節打完也以84：89緊咬比數。
勇士第四節在湯普森和維金斯發揮下，最後4分半還握有107：96領先，但拓荒者仍緊追，14.7秒西蒙斯（Anfernee Simons）「3分打」後將比數追到114：115；勇士最後一擊將球交給柯瑞，他遇包夾後球出界，球權仍在勇士，最後6秒柯瑞站上罰球線2罰雖僅1中，但拓荒者最後一擊夏普（Shaedon Sharpe）被吹進攻犯規，最後0.3秒勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）再罰進保險分，讓勇士驚險以118：114收下「背靠背」勝利。
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