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NBA／上次是2018年！柯瑞連268場投進三分球紀錄中斷
勇士今天在客場以118：114險勝拓荒者，但柯瑞（Stephen Curry）表現超慘，全場三分球8投0中只得7分，中斷例行賽連268場投進三分球紀錄。
柯瑞上一次例行賽沒投進三分球，要追溯到美國時間2018年的11月8日，當時面對公鹿柯瑞出賽26分鐘因傷退場，留下外線4投中0的成績。
柯瑞上一次得分個位數是在2022年3月16日對陣塞爾蒂克，他只上場14分鐘，外線4投1中得3分。
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