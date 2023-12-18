NBA／上次是2018年！柯瑞連268場投進三分球紀錄中斷

勇士今天在客場以118：114險勝拓荒者，但柯瑞（Stephen Curry）表現超慘，全場三分球8投0中只得7分，中斷例行賽連268場投進三分球紀錄。

柯瑞上一次例行賽沒投進三分球，要追溯到美國時間2018年的11月8日，當時面對公鹿柯瑞出賽26分鐘因傷退場，留下外線4投中0的成績。

柯瑞上一次得分個位數是在2022年3月16日對陣塞爾蒂克，他只上場14分鐘，外線4投1中得3分。