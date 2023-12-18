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NBA／溫班亞瑪紀錄夜 鵜鶘隊史新高22顆三分彈轟垮馬刺

中央社／ 台北18日電
麥凱倫(前)率領鵜鶘痛宰馬刺36分。 美聯社
麥凱倫(前)率領鵜鶘痛宰馬刺36分。 美聯社

紐奧良鵜鶘今天作客聖安東尼奧馬刺，團隊一共轟進破隊史紀錄的22顆三分彈，加上麥凱倫（CJ McCollum）獨攬29分加持下，終場就以146比110痛宰馬刺。

才剛擺脫18連敗陰霾的馬刺隊，今天主場迎戰鵜鶘又遭血洗，這已經是馬刺本季在教練波波維奇（Gregg Popovich）帶領下，第4場輸球超過36分以上，而上個賽季馬刺也僅出現7次輸球36分以上窘境。

帕波維奇賽後接受美國媒體ESPN訪問時說，對手這場比賽的投籃真的非常出色，「反觀我們好像把球都丟到大海裡一樣，對手除了投籃很棒以外，其他環節也都做得很好，對他們而言是一場很好的比賽。」

馬刺唯一亮點就是「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他在兒時偶像帕克（Tony Parker）面前攻下17分、13籃板，完成連續第8場「雙十」表現，打破NBA未滿20歲球員的紀錄，過去是在2005年由霍華德（Dwight Howard）保持的7場。

在今天鵜鶘對馬刺的比賽中場休息時間，馬刺舉行了帕克退休球衣的名人堂頒獎儀式。今年8月，帕克和波波維奇、前馬刺助教哈蒙（Becky Hammon）、加索（Pau Gasol）、韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）一同入選名人堂。

而這個中場的慶祝活動，大概是主場馬刺球迷唯一能夠開心的時刻。

馬刺首節就以20比33大幅落後，儘管半場結束追至51比61的差距，但易籃後鵜鶘進攻大爆發，第3節大開殺戒單節砍下44分、包括5記三分彈，第4節單節也轟下41分、包括6記三分彈，輕鬆帶走比賽勝利。

鵜鶘射手麥凱倫攻下全場最高的29分，包括7投6中的三分球，且團隊三分球42投22中、命中率高達52.4%。

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