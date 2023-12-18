NBA／杜蘭特「死之暴扣」逆轉巫師 波爾意外跌倒無大礙
太陽主場迎戰東區弱旅巫師，前三節打完竟陷入8分落後，比賽最後關鍵時刻杜蘭特（Kevin Durant）切入暴扣，打成「2+1」，才助太陽以112：108辛苦收下勝利，結束近期的2連敗。
太陽上半場外線19投2中，巫師則在控衛瓊斯（Tyus Jones）15分6助攻領軍下，取得12分領先。第三節太陽放棄外線，將分差縮小至8分。末節巫師進攻當機，太陽終於在5分59秒，靠著諾基奇（Jusuf Nurkic）上籃超前比數。
後續太陽無法拉開差距，最後42秒杜蘭特接獲布克（Devin Booker）傳球，切入暴扣，並完成三分打，才幫太陽奠定勝基。杜蘭特全場沒投進過三分球，但攻下28分，布克27分8助攻，諾基奇6分17籃板5助攻。
巫師方面，長人葛佛（Daniel Gafford）拿到26分17籃板，瓊斯22分11助攻6抄截，庫茲瑪（Kyle Kuzma）17分7籃板，波爾（Jordan Poole）比賽中因場地太滑意外跌倒，所幸沒有大礙，全場得到14分。
2023-24 NBA即時比分
▪還是要靠「辣個男人」！柯瑞第四節神準砍16分 聯手湯普森止3連敗！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言