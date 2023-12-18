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NBA／杜蘭特「死之暴扣」逆轉巫師 波爾意外跌倒無大礙

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特上演「死之暴扣」！ 美聯社
杜蘭特上演「死之暴扣」！ 美聯社

太陽主場迎戰東區弱旅巫師，前三節打完竟陷入8分落後，比賽最後關鍵時刻杜蘭特（Kevin Durant）切入暴扣，打成「2+1」，才助太陽以112：108辛苦收下勝利，結束近期的2連敗。

太陽上半場外線19投2中，巫師則在控衛瓊斯（Tyus Jones）15分6助攻領軍下，取得12分領先。第三節太陽放棄外線，將分差縮小至8分。末節巫師進攻當機，太陽終於在5分59秒，靠著諾基奇（Jusuf Nurkic）上籃超前比數。

後續太陽無法拉開差距，最後42秒杜蘭特接獲布克（Devin Booker）傳球，切入暴扣，並完成三分打，才幫太陽奠定勝基。杜蘭特全場沒投進過三分球，但攻下28分，布克27分8助攻，諾基奇6分17籃板5助攻。

巫師方面，長人葛佛（Daniel Gafford）拿到26分17籃板，瓊斯22分11助攻6抄截，庫茲瑪（Kyle Kuzma）17分7籃板，波爾（Jordan Poole）比賽中因場地太滑意外跌倒，所幸沒有大礙，全場得到14分。

太陽 巫師 Kevin Durant Jordan Poole

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