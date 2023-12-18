NBA／比爾因傷再休2至3週 太陽緊急簽下控衛馬勒登

太陽休賽季交易來比爾（Bradley Beal），和杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）組成新三巨頭，但三人只合體2場，共24分鐘，比爾就再度受傷進傷兵名單，據今天的消息，他將缺陣2到3週。

太陽前天對陣尼克，比爾只打5分鐘就不幸踩到迪文森佐（Donte DiVincenzo）的腳，扭傷腳踝。經X光檢查後呈陰性，但仍要休息一段時間，時間預計為2到3週。

比爾今天受訪時表示，「早上醒來後好很多，可以把更多重量施加在腳上和四處走動，未來非常光明。」比爾期待自己2週後就能歸隊。

太陽今天也宣布簽下控衛馬勒登（Theo Maledon），是太陽陣中第3個雙向合約球員。他今年為黃蜂出賽13場，平均4.2分2.2助攻1.8籃板，投籃命中率僅28.8%，日前被裁掉。