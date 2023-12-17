NBA／柯瑞發飆擋下籃網逆轉氣勢 湯瑪斯無奈：他接管了比賽
面對籃網一度領先18分的勇士，就像本季他們常面對的狀況一樣，很快就花完了領先優勢，甚至第四節最後時刻還差點被布里吉斯（Mikal Bridges）的上籃追平比分。但也是運氣之神的眷顧，勇士靠著布里吉斯這一次關鍵「放槍」，沒有讓柯瑞（Stephen Curry）的優異演出白費力氣。
「我就是錯過了機會，浪費了這波戰術執行。」布里吉斯懊惱地說。
布里吉斯得到18分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）19分12籃板4阻攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）16分14助攻5籃板3抄截；第四節和布里吉斯聯手搶分的湯瑪斯（Cam Thomas）再次爆發，24投15中狂轟41分，本季第2次突破40分。
達成生涯3500顆三分球里程碑的柯瑞，全場攻下37分，其中第四節更是7投全中獨拿16分，他在比賽後段主宰戰局，成功守護勇士得來不易的一場勝利。
面對柯瑞的巨星接管，追分功虧一簣的湯瑪斯也只能無奈接受輸球結果，他表示：「勇士終結了比賽，因為他們擁有柯瑞。他主導比賽，並且在最後時刻頻頻投籃命中，這就是柯瑞，他真的接管了比賽。」
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