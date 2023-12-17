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NBA／快艇輕取尼克笑納7連勝 雷納德：球隊現在節奏很好

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德狀態火熱，最近5場比賽4場破30分。 美聯社
雷納德狀態火熱，最近5場比賽4場破30分。 美聯社

上個月還陷入四巨頭合體6連敗愁雲慘霧的快艇，隨著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）主動請纓退居替補，全隊陣容搭配重新調整，逐漸走回合理的攻守軌道，勝場數快速累積。

快艇今天又在主場以144比122痛宰尼克，取得本季最佳的7連勝，同時自11月18日以來，快艇在15場比賽中取得12勝，目前戰績提升到15勝10敗，排名挺進到西區第6。

「我們仍需要繼續變得更好，」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說，「但目前我們已經取得一些進展。」

快艇第二節轟進42分，這讓他們在上半場取得77比66領先優勢；雷納德（Kawhi Leonard）在第三節初連拿8分，隨後又和喬治（Paul George）連續命中3顆三分球，快艇一下子拉開20分差，幾乎是奠定了贏球基礎。單在這一節，雷納德和喬治就聯手得到28分。

快艇戰績起飛自然和雷納德近期的表現有密切關係，雷納德今天16投12中攻下36分7籃板4助攻，近5戰有4場超過30分，12月至今場均得分28.3分，投籃命中率逼近6成。

「我們球隊現在的節奏很好，」雷納德賽後表示，「但我們還有一些小細節需要更進步。」

喬治得到25分7助攻4籃板，哈登（James Harden）10分12助攻4籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）也有雙十貢獻。快艇上半場展現絕佳侵略性，一共獲得多達30次罰球機會，寫下本季聯盟最多紀錄。

前一天對太陽三分球9投全中並攻下生涯新高50分的布朗森（Jalen Brunson），在「背靠背」出賽的情況下，火力明顯下修，17投7中得到22分7籃板6助攻，藍道（Julius Randle）同樣也進帳22分。

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