NBA／ 爆走兄弟！亞泰斯特想和格林聊聊：我們同是過來人

勇士隊「嘴綠」格林（Draymond Green）本季在場上表現屢屢失控，近期因揮拳痛扁太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）而遭無限期禁賽，並將接受心理諮商直到聯盟允許出關，同樣曾因火爆脾氣而遭整季禁賽處分的前湖人球星亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest）近日受訪時也坦言，自己想與格林聊一聊。

亞泰斯特曾經是聯盟歷史上最大衝突「奧本山大亂鬥」主角，該場比賽他因為與球迷鬥毆釀成全場混亂，賽後被禁賽直至賽季結束，長達86場，也讓該年看似要起飛的溜馬隊受到重創；生涯後期也因肘擊哈登（James Harden）頭部引起不少爭議，是NBA火爆人物代名詞之一。

同為大規模禁賽當事人，亞泰斯特近期受訪時提到，自己希望能夠聯繫上格林，也期待格林能找上他，兩人可以好好聊聊，「他是最佳贏家之一，這點無庸置疑......我知道他是很情緒化的人，我們兩個人很相似，不知道他需不需要我的幫忙，不過我已經等不及跟他談談。」

亞泰斯特過往也是惡名昭彰。 截自影片

亞泰斯特也說，當初沒想到格林會面臨如此程度的禁賽，「像他這樣的球員、像我這樣的球員、像羅德曼（Dennis Rodman）這樣的球員，我們希望有更多這樣熱情的球員出現在聯盟，但是要能控制住脾氣，讓時間順其自然吧。」

根據聯盟統計，格林生涯至今已經累積20次被驅逐出場，排名歷史第2；而他每缺席一場都能替勇士省下將近52萬美元豪華稅，不過對球隊戰力而言仍是不小打擊，目前勇士在西區排名第11。