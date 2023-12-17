NBA／灰狼雙狀元合力轟垮溜馬 卡萊爾讚：地球上最好球隊之一

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因左膝受傷缺席今天作客明尼蘇達的比賽，灰狼愛德華（Anthony Edwards）和唐斯（Karl-Anthony Towns）的狀元連線上演火力示範，兩人攜手轟下77分，率領球隊締造本季最高命中率，以127：109帶走勝利。

灰狼打完上半場僅領先2分，但下半場溜馬人手不足的問題逐漸浮現，灰狼順勢拉開比分，灰狼全場寫下多項進攻紀錄，5成58命中率、6成三分球命中率、18記三分球都是本季新高，其中愛德華轟下37分，唐斯更是拿到近一年半以來最高的40分，內外都帶給溜馬防線重擊。

Target Center standing ovation for Anthony Edwards + Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/BMon4ZBlGp — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 2023年12月17日

愛德華賽後談到唐斯時說：「自從我來到這裡，他就一直是這樣的表現，總是很有效率替我們得分、盡一切努力助球隊取勝，這對我來說並不印象深刻，因為我已經習慣了，這就是唐斯。」

溜馬本季場均能拿下聯盟最高的127.4分，但今天被坐擁聯盟最佳防守的灰狼壓制到僅109分，唐斯受訪時說：「進攻方面，能命中一些投籃感覺很棒，但我們依靠球隊特色和防守高標準找到勝利之路。」

哈利伯頓的缺席替球隊進攻帶來不少影響，布朗（Bruce Brown）、史密斯（Aaron Nesmith）的17分並列球隊最高，賽後吞下近期3連敗，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）坦言：「這是地球上最好的球隊之一。與這些傢伙打球是一次很好的經驗，我們球隊的年輕人今晚獲得不少收穫。」

灰狼最近9場比賽只輸1場，戰績19勝5敗，持續坐穩西區龍頭之位，領先雷霆3場勝差之多。