快訊

喝醉後被帶往摩鐵…人妻控遭夜店酒友性侵 老公事後做一事有疑判無罪

賴清德準備辯論比照蔡英文模式？潘孟安揭進度：還沒進入模擬

曾估象鼻岩崩塌至少上千年 學者認比想像快：遊客1行為恐也有影響

NBA／無人能擋！唐西奇再飆40分大三元 創多項驚人紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇連續10場破30分，創下獨行俠隊史紀錄。 美聯社
唐西奇連續10場破30分，創下獨行俠隊史紀錄。 美聯社

近況火熱的唐西奇（Luka Doncic），今天面對拓荒者又狂飆40分12籃板10助攻，不到三節就完成大三元，本季第5次大三元也是生涯第61次，帶領獨行俠以131比120拿下近6戰的第5場勝利，排名維持西區第3。

根據統計，這是唐西奇生涯第8次至少完成40分大三元，歷史上僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson，22次）、哈登（James Harden，16次）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook，13次）。

此外，唐西奇已經連續10場比賽至少轟進30分，打破自己所保持的獨行俠紀錄；累積79次破35分，則是超越諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居隊史第一。這讓主帥基德（Jason Kidd）也忍不住開玩笑地說：「諾維茨基已經打了100個賽季，唐西奇才6個賽季。」

另一方面，唐西奇首節就拿到22分，生涯第8次單節至少20分；上半場結束他取得30分，生涯第9次半場至少30分。而他生涯已經累積34次破40分，居隊史之冠。

在厄文（Kyrie Irving）持續缺陣的情況下，艾克森（Dante Exum）頂上先發表現優異，此戰他11投8中，得到18分3助攻；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補貢獻25分。拓荒者以西蒙斯（Anfernee Simons）的33分8籃板6助攻表現最佳，葛蘭特（Jerami Grant）27分。

相關新聞

NBA／柯瑞飆37分接管第四節 浪花兄弟聯手止勇士3連敗

勇士本週陷入無比的艱難困境，格林（Draymond Green）遭受無限期禁賽，球隊連敗不止，排名已經遠遠跌出西區前10名之列。在如此危急存亡之際，能夠挽救球隊於水火之中的也只有「辣個男人」。

NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄

在傳奇巨星艾佛森（Allen Iverson）到場見證下，安比德（Joel Embiid）在夏洛特只打了三節就狂轟42分15籃板，帶領76人以135比82痛宰黃蜂。 繼前一場大勝活塞32分之後，

NBA／「天勾」賈霸參加音樂會驚傳摔倒 髖部骨折須手術治療

根據多家美國媒體報導，NBA傳奇球星賈霸今天參加音樂會時不慎摔倒造成髖部骨折，目前正在住院治療，暫時沒有生命危險

NBA／遭公鹿慘電32分 活塞23連敗追平單季第2長紀錄

面對連敗不停的活塞，主場作戰的公鹿沒放過勝場進補的好機會，上半場打完已經取得25分領先優勢，兩大核心安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）三節

NBA／國王穆雷狂轟47分生涯之夜 連進11顆三分歷史首人

投瘋了！國王隊2年級生穆雷（Keegun Murray）今天對戰爵士隊的比賽中火力大爆發，單場投進破隊史紀錄的12顆三分球，狂轟生涯新高47分，率領球隊以125：104快意奪勝。穆雷一度在比賽中連進1

NBA／巴特勒壓哨跳投絕殺公牛 熱火主帥：我們拿走3個比賽用球

上個月25日對尼克一戰中，巴特勒（Jimmy Butler）原本很有信心能夠用三分球絕殺對手，但可惜並未投進，賽後他曾信誓旦旦地表示：「我以為那一球會進。我只能接受這個結果。但我保證，我下一次會投進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。