NBA／亞歷山大致勝跳投、霍姆葛倫9鍋 雷霆震碎金塊升西區第2

雷霆隊今天作客金塊隊，同為西區前段班的兩隊全場呈現拉鋸戰，金塊曾在比賽倒數3分鐘時領先8分，但無法守住領先優勢，反倒是在剩下0.9秒時被雷霆王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投進逆轉中距離跳投，最終雷霆就以118：117收下勝利。

賽前金塊主場戰績為10勝1敗，是聯盟最難被攻破的主場之一，但今天雷霆展現十足韌性，前三節兩隊沒有一節分差超過4分，咬得相當近，第四節剩下3分鐘時，雷霆一度面臨8分落後，但在亞歷山大連拿6分帶領下打出9：2攻勢，瞬間追至1分差。

SGA GAME WINNER.



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倒數14秒，約柯奇（Nikola Jokic）三分出手落空，給了雷霆最後一擊的機會，亞歷山大搶到籃板後沒有選擇暫停，而是趁對手立足未穩，推進到前場單打華森（Peyton Watson），以俐落的中距離翻身跳投殺死比賽，上演逆轉戰局的致勝一擊。

亞歷山大扮演「第四節先生」，單節拿下11分幫助球隊逆轉戰局，全場則是25分，賽後受訪時他說：｢我盡量不推進得太快，然後抽出一點時間在最後一秒出手。我只是試圖命中那些我習以為常的投籃、那些對我來說很輕鬆的出手。｣

除了亞歷山大的致勝球，新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天在防守端也有統治級表現，今天他拿下17分11籃板，還狂搧9記阻攻，繼續刷新自己生涯第2場對騎士隊寫下的7鍋隊史紀錄，選秀同梯的威廉斯（Jalen Williams）也有24分挹注，新一代「雷霆三巨頭」儼然成形。

金塊隊則以約柯奇24分最高，波特（Michael Porter Jr.）則貢獻20分，賽後金塊與雷霆排名也呈現交叉，雷霆升至西區第2，金塊則是跌至西區第4。