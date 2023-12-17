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NBA／國王穆雷狂轟47分生涯之夜 連進11顆三分歷史首人

聯合新聞網／ 綜合報導
國王二年級前鋒穆雷今天投進12顆三分球，轟下生涯新高47分。 美聯社
國王二年級前鋒穆雷今天投進12顆三分球，轟下生涯新高47分。 美聯社

投瘋了！國王隊2年級生穆雷（Keegun Murray）今天對戰爵士隊的比賽中火力大爆發，單場投進破隊史紀錄的12顆三分球，狂轟生涯新高47分，率領球隊以125：104快意奪勝。穆雷一度在比賽中連進11顆三分球，成為聯盟史上首位。

穆雷去年就創下新秀最多206顆三分球紀錄，精湛射術有目共睹，今天更是打出生涯紀錄夜，今晚他23投16中，三分球15投12中，命中率高達8成，光是第三節就拿下26分，幫助球隊取得高達30分領先，最終得分一欄以47分作收。

穆雷的12顆三分打破希爾德（Buddy Hield）寫下的11顆隊史紀錄，並列聯盟第3，同時出手數僅15次是當中最少；值得一提的是，從第3顆三分出手開始，穆雷在三分線上連續進了11球，是聯盟史上最長。原先紀錄是勞森（Ty Lawson）12年前寫下的連進10顆三分球。

從歷史紀錄來看，穆雷單場12顆三分球追平布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（Klay Thompson）、柯瑞和馬歇爾（Donyell Marshall），寫下史上第3多紀錄；聯盟單場最多三分球是湯普森保持的14顆，柯瑞、里拉德（Damian Lillard）和拉文（Zach LaVine）則是命中13顆。

除了瘋狂的三分紀錄外，穆雷第三節三分球7投全中獨拿26分，打破李奇蒙（Mitch Richmond）在1995年12月15日對火箭第四節所創下的單節25分紀錄。

穆雷賽後受訪時說：「這讓我想到了大學最後一年，我有時會手感火燙得腦袋一片空白，怎麼投都會進，這就是今天第三節所發生的事。」

主帥布朗（Mike Brown）則讚：「我認為他的打球方式很正確，球隊沒有一直強逼他出手，只是他一出現空檔就傳給他......憑著他的職業意識、決心和球技，他有機會成為全方位的高水準球員。」

國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天10投9中，有20分10籃板8助攻全能表現；而爵士則以塞克斯頓（Collin Sexton）的28分最為突出。

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