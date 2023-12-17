NBA／柯瑞飆37分接管第四節 浪花兄弟聯手止勇士3連敗

勇士本週陷入無比的艱難困境，格林（Draymond Green）遭受無限期禁賽，球隊連敗不止，排名已經遠遠跌出西區前10名之列。在如此危急存亡之際，能夠挽救球隊於水火之中的也只有「辣個男人」。

柯瑞（Stephen Curry）今天轟進37分，其中第四節7投全中獨拿16分，特別是中間一波個人連砍12分，之後又和湯普森（Klay Thompson）合力拿下關鍵10分，帶領勇士在驚濤駭浪中以124比120險勝籃網，避免又在領先18分情況下慘遭對手逆轉，止住3連敗頹勢。

「柯瑞的能力一直讓我感到訝異。老實說，他不得不站出來主宰比賽，格林的事情在過去幾天讓他情緒激動，但正如他經常做的那樣，他打開了開關，他真的太不可思議了。」勇士主帥柯爾說。

而讓柯瑞能夠稍稍減輕負擔的還是熟悉的夥伴湯普森。繼前一場轟進30分之後，湯普森今天也拿下24分，包括最後時刻兩顆重要的三分球。湯普森生涯三分球累積2284顆，超越泰瑞（Jason Terry），排名躍居史上第9。

除了浪花兄弟的關鍵演出外，小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）持續有好表現，他拿下19分5籃板5助攻3抄截，近4戰場均可以得到13.8分7.3籃板4助攻2抄截，為老邁無力的勇士注入新的能量。

維金斯（Andrew Wiggins）連續第2場擔任替補，上場27分鐘獲得14分，保羅（Chris Paul）送出11次助攻，薩里奇（Dario Saric）12分6籃板。

籃網的湯瑪斯（Cam Thomas）此戰再次爆發，24投15中狂轟41分，本季第2次突破40分。他和布里吉斯（Mikal Bridges）在第四節聯手拿到20分，差點逆轉戰局，可惜布里吉斯一次關鍵上籃失手，錯失追平比分的機會。

布里吉斯得到18分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）19分12籃板4阻攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）16分14助攻5籃板3抄截。

勇士雖然在最近16場比賽中吞下12敗，但主場依然取得5連勝，也成了末日王者的最後屏障。