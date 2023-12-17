NBA／巴特勒壓哨跳投絕殺公牛 熱火主帥：我們拿走3個比賽用球

上個月25日對尼克一戰中，巴特勒（Jimmy Butler）原本很有信心能夠用三分球絕殺對手，但可惜並未投進，賽後他曾信誓旦旦地表示：「我以為那一球會進。我只能接受這個結果。但我保證，我下一次會投進。」

在今天與公牛的比賽，巴特勒兌現了這個承諾。

少了阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）兩大主力的熱火，雖然在第四節浪費一度領先11分的優勢，但仍靠著巴特勒操刀最後一擊，用一記後撤步跳投上演壓哨絕殺秀，以118比116驚險擊退公牛，在最近4場比賽中取得3勝。

這場比賽雙方第四節拚戰激烈，共4次交換領先，5次打成平手局面；公牛在懷特（Coby White）單節豪取8分的帶動之下，搭配德羅展（DeMar DeRozan）的11分，扭轉落後11分劣勢，甚至在比賽剩下1分28秒時取得超前。

隨後兩隊都沒人投進，羅瑞（Kyle Lowry）先是命中一球，佛西維奇（Nikola Vucevic）接下來失手，雙方形成116比116平手。剩下15秒左右的時間，熱火掌握最後一擊，主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）甚至沒有喊出手上2次暫停，而是讓巴特勒持球主導上演了致命一擊這齣大戲。

「我就是在底線附近休息，然後欣賞他的表演。」馬丁（Caleb Martin）賽後談到了巴特勒的大心臟表現。史波史特拉更打趣地說：「我們拿走了這場所有3個比賽用球。」

老將勒夫（Kevin Love）也稱讚巴特勒。「他是最好的比賽終結者。」

巴特勒上演絕殺秀，隊友們興奮慶祝。 美聯社

巴特勒拿下28分，勒夫替補貢獻22分7籃板，馬丁17分；新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）也有18分5籃板4助攻進帳，目前他已經連續13場比賽得分雙十，距離韋德（Dwyane Wade）保持的隊史紀錄還差兩場。

前天擊敗熱火的比賽中，公牛罕見出現4人破23分，此戰則是有3人超過20分。德羅展27分5助攻3籃板，3阻攻2抄截，威廉斯（Patrick Williams）25分7籃板4助攻，懷特22分7籃板5助攻。