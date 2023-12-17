快訊

MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

「秀勇腳」決戰中台灣 盧秀燕：我的腿沒林志玲漂亮 要為台灣蹽落去

痛風能不能吃海鮮？一圖看懂痛風飲食指南：哪些食物可安心吃

NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德只打了三節就狂轟42分15籃板，帶領76人以135比82痛宰黃蜂。 美聯社
安比德只打了三節就狂轟42分15籃板，帶領76人以135比82痛宰黃蜂。 美聯社

在傳奇巨星艾佛森（Allen Iverson）到場見證下，安比德（Joel Embiid）在夏洛特只打了三節就狂轟42分15籃板，帶領76人以135比82痛宰黃蜂。

繼前一場大勝活塞32分之後，76人又以53分之差創下本季聯盟單場淨勝分最多紀錄。同時這也是黃蜂隊史輸最慘的一場比賽，先前最大輸分是出現在2000年1月10日對公鹿一戰，當時他們慘敗50分。

76人風光拿下6連勝，戰績18勝7敗追上了公鹿，緊跟在塞爾蒂克身後。

又一次展現主宰戰局威力的安比德，連續11場至少拿到30分打破個人最佳紀錄，連10場至少30分10籃板更超越張伯倫寫下隊史新高，也是2001年歐尼爾（Shaquille O'Neal）連11場之後完成此項數據最多次的球員。

此外，安比德本季已經13次半場至少20分，追平唐西奇，累積4次破40分，追平唐西奇（Luka Doncic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），並列聯盟第一。整個生涯，安比德累積43次破40分的比賽，僅次於艾佛森的76次

另一方面，這是安比德生涯第3次以超過75%命中率至少拿下40分15籃板，壓過安戴托昆波和戴維斯（Anthony Davis），在現役球員之中無人能出其右。

面對陣容殘缺的黃蜂，76人上半場以豪取73分，領先多達29分；之後第三節他們更讓對手只拿到15分，比分大幅拉開，也讓比賽提前進入垃圾時間，第四節先發主力全都打卡下班在場邊休息。

相關新聞

NBA／比爾又傷退！布朗森外線9投全中 狂砍生涯新高50分痛擊太陽

太陽三巨頭想要合體好好打一場比賽難道真有這麼困難？ 比爾（Bradley Beal）在復出打了兩場比賽後，今天開賽只打了4分32秒就在跳投命中後右腳踝落地直接呈現90度扭傷狀態，雖然忍著痛罰完球

NBA／兩代狀元初次碰頭 馬刺主場痛擊湖人終結18連敗

在活塞連續兩戰不敵76人苦吞22連敗後，西區連敗之師馬刺總算在今天與湖人之戰順利止敗，馬刺今天在全隊7人得分上雙，其中瓦...

NBA／內疚無法幫助灰熊 莫蘭特下週解禁誓言強勢回歸

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在因為持槍風波遭到聯盟禁賽25場後，即將在近日解禁歸隊，今天他也接受本賽季首度...

NBA／下半場飆分痛打前東家 布魯克斯：不想輸給灰熊

今年夏天以4年8000萬美元合約轉戰休士頓的悍將布魯克斯（Dillon Brooks），今天面對前東家灰熊完全展現個人價值。布魯克斯攻下26分追平加盟火箭的單場最高得分紀錄，其中下半場更是狂轟24分，

NBA／波爾加盟巫師後最神準演出 搞笑翻球違例瑕不掩瑜

從11月9日到今天對戰溜馬之前，巫師16場比賽吞下15敗，唯一一場勝利就是拜輸更慘的活塞所賜。不過巫師今天難得展現超優值火力包圍網，團隊命中率衝到56.5%，讓他們整場比賽最多贏到24分，以137比1

NBA／嚴重傷兵潮衝擊騎士 兩大內外主力將缺席數星期

上季勇闖東區四強的騎士軍團，本季看似有機會更上層樓，然而不斷來襲的嚴重傷兵麻煩卻很可能摧毀了整支球隊。 根據消息，騎士核心長人莫布里（Evan Mobley）和主戰後衛葛蘭德（Darius Ga

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。