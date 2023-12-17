NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄

在傳奇巨星艾佛森（Allen Iverson）到場見證下，安比德（Joel Embiid）在夏洛特只打了三節就狂轟42分15籃板，帶領76人以135比82痛宰黃蜂。

繼前一場大勝活塞32分之後，76人又以53分之差創下本季聯盟單場淨勝分最多紀錄。同時這也是黃蜂隊史輸最慘的一場比賽，先前最大輸分是出現在2000年1月10日對公鹿一戰，當時他們慘敗50分。

76人風光拿下6連勝，戰績18勝7敗追上了公鹿，緊跟在塞爾蒂克身後。

又一次展現主宰戰局威力的安比德，連續11場至少拿到30分打破個人最佳紀錄，連10場至少30分10籃板更超越張伯倫寫下隊史新高，也是2001年歐尼爾（Shaquille O'Neal）連11場之後完成此項數據最多次的球員。

此外，安比德本季已經13次半場至少20分，追平唐西奇，累積4次破40分，追平唐西奇（Luka Doncic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），並列聯盟第一。整個生涯，安比德累積43次破40分的比賽，僅次於艾佛森的76次

另一方面，這是安比德生涯第3次以超過75%命中率至少拿下40分15籃板，壓過安戴托昆波和戴維斯（Anthony Davis），在現役球員之中無人能出其右。

面對陣容殘缺的黃蜂，76人上半場以豪取73分，領先多達29分；之後第三節他們更讓對手只拿到15分，比分大幅拉開，也讓比賽提前進入垃圾時間，第四節先發主力全都打卡下班在場邊休息。