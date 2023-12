NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄

在傳奇巨星艾佛森(Allen Iverson)到場見證下,安比德(Joel Embiid)在夏洛特只打了三節就狂轟42分15籃板,帶領76人以135比82痛宰黃蜂。

繼前一場大勝活塞32分之後,76人又以53分之差創下本季聯盟單場淨勝分最多紀錄。同時這也是黃蜂隊史輸最慘的一場比賽,先前最大輸分是出現在2000年1月10日對公鹿一戰,當時他們慘敗50分。

76人風光拿下6連勝,戰績18勝7敗追上了公鹿,緊跟在塞爾蒂克身後。

又一次展現主宰戰局威力的安比德,連續11場至少拿到30分打破個人最佳紀錄,連10場至少30分10籃板更超越張伯倫寫下隊史新高,也是2001年歐尼爾(Shaquille O'Neal)連11場之後完成此項數據最多次的球員。

此外,安比德本季已經13次半場至少20分,追平唐西奇,累積4次破40分,追平唐西奇(Luka Doncic)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),並列聯盟第一。整個生涯,安比德累積43次破40分的比賽,僅次於艾佛森的76次

另一方面,這是安比德生涯第3次以超過75%命中率至少拿下40分15籃板,壓過安戴托昆波和戴維斯(Anthony Davis),在現役球員之中無人能出其右。

面對陣容殘缺的黃蜂,76人上半場以豪取73分,領先多達29分;之後第三節他們更讓對手只拿到15分,比分大幅拉開,也讓比賽提前進入垃圾時間,第四節先發主力全都打卡下班在場邊休息。

