NBA／遭公鹿慘電32分 活塞23連敗追平單季第2長紀錄

面對連敗不停的活塞，主場作戰的公鹿沒放過勝場進補的好機會，上半場打完已經取得25分領先優勢，兩大核心安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）三節提前打卡下班，最終公鹿以146比114輕鬆取得3連勝，繼續緊追龍頭綠衫軍。

活塞吞下23連敗，追平史上單季第2長連敗紀錄，1995-96年的溫哥華灰熊、1997-98年的丹佛金塊和2011-12年的夏洛特山貓都曾締造如此難堪紀錄。單季最長連敗騎士和76人所創下的26連敗；至於跨季最長連敗紀錄則是76人寫下的28連敗，騎士24連敗排名其後。

活塞前一天才被76人慘電32分，在「背靠背」連續面對聯盟頂級球隊的情況下，直接就被打得潰不成軍。公鹿此戰團隊命中率高達56.8%，三分球42投19中同樣展現高命中率，單場146分也追平球隊本季最高得分。

前一場狂轟生涯新高64分還發生搶球風波的安戴托昆波，今天牛刀小試9投7中外加13罰8中得到22分8籃板6助攻，里拉德砍進6記三分球，拿到33分5助攻4籃板；波提斯（Bobby Portis）替補上陣，18投11中包含4記三分球，獲得31分12籃板，這也是他加盟公鹿以來的單場最高得分表現。

活塞陣中以康寧漢（Cade Cunningham）的25分6助攻表現最佳，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）24分。