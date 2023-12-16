NBA／下半場飆分痛打前東家 布魯克斯：不想輸給灰熊

今年夏天以4年8000萬美元合約轉戰休士頓的悍將布魯克斯（Dillon Brooks），今天面對前東家灰熊完全展現個人價值。布魯克斯攻下26分追平加盟火箭的單場最高得分紀錄，其中下半場更是狂轟24分，幾次關鍵的攻守幫助火箭逆轉戰局，以103比96獲勝。

談到第四節頻頻命中關鍵球，單節拿下12分的布魯克斯說，「我不想在曼菲斯輸球。這裡似乎是我唯一還沒贏過的地方。我在這待很久了。我還是不想輸給灰熊，隊友相信我並找到我，把球交到我手上，即便出現失誤也是如此。我一直保持著專注。」

回憶曼菲斯主場場館的一切，布魯克斯仍湧現不少回憶。「這對我來說意義重大。感覺就像是回到家。我想念這個地方，我喜歡在這裡打球。球迷們都很棒。為比賽帶來了不同的活力。」

火箭近期強勢取得5連勝，排名一舉壓過洛城雙雄快艇和湖人，挺進西區第6。