快訊

為藍營最美發言人助選 國民黨前主席語出驚人喊：民進黨正副總統組合都不是台灣人

侯友宜再端青年政見 學貸免利息助青貧弱勢

台中驚傳10歲女童掉落鐵軌遭撞 頭部肢體受傷送醫急救

NBA／波爾加盟巫師後最神準演出 搞笑翻球違例瑕不掩瑜

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾繳出本季個人最高命中率。 美聯社
波爾繳出本季個人最高命中率。 美聯社

從11月9日到今天對戰溜馬之前，巫師16場比賽吞下15敗，唯一一場勝利就是拜輸更慘的活塞所賜。不過巫師今天難得展現超優值火力包圍網，團隊命中率衝到56.5%，讓他們整場比賽最多贏到24分，以137比123賞給溜馬一個痛快，結束近期的6連敗。

原本因腳踝傷勢出賽成疑的波爾（Jordan Poole），此戰堅持上場卻繳出18投12中的本季個人最佳命中率，攻下30分8助攻4籃板，同樣追平加入巫師後的最高得分表現；雖然波爾比賽中一度出現烏龍翻球違例，但對照如此淋漓盡致的火力放送，更顯瑕不掩瑜。

庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是補上31分5籃板4助攻，本季第4次突破30分。另一方面，瓊斯（Tyus Jones）也送出13分11助攻10籃板2抄截2阻攻的全能數據，生涯第2次大三元。基斯佩特（Corey Kispert）23分，新秀庫里巴利（Bilal Coulibaly）拿到17分5籃板2抄截。

「有人完成大三元，代表著其他人有命中投籃，波爾也傳出8次助攻，」庫茲瑪說，「這就是人人有功練。每個人都接觸到球權，都有機會取分。」

溜馬歷經季中錦標賽的連續出賽，近期連續敗給公鹿和巫師。主帥卡萊爾說：「我們犯了很多錯，失手了不少球，防守也做得不好。」

在今天比賽之前，活塞、馬刺和巫師這「爐主三兄弟」最近55場比賽僅拿到1勝，也就是巫師擊敗活塞那場比賽。而今天馬刺和巫師分別以一場大勝終結頹勢，只剩下活塞還繼續走在22連敗路上。

相關新聞

NBA／比爾又傷退！布朗森外線9投全中 狂砍生涯新高50分痛擊太陽

太陽三巨頭想要合體好好打一場比賽難道真有這麼困難？ 比爾（Bradley Beal）在復出打了兩場比賽後，今天開賽只打了4分32秒就在跳投命中後右腳踝落地直接呈現90度扭傷狀態，雖然忍著痛罰完球

NBA／兩代狀元初次碰頭 馬刺主場痛擊湖人終結18連敗

在活塞連續兩戰不敵76人苦吞22連敗後，西區連敗之師馬刺總算在今天與湖人之戰順利止敗，馬刺今天在全隊7人得分上雙，其中瓦...

NBA／安比德連3場三節打卡 76人賞活塞破紀錄22連敗

活塞隊連續兩場比賽與76人隊交手，結果都僅打三節就提前收工，76人今天在安比德僅打三節出賽29分鐘就拿下35分、13籃板...

NBA／內疚無法幫助灰熊 莫蘭特下週解禁誓言強勢回歸

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在因為持槍風波遭到聯盟禁賽25場後，即將在近日解禁歸隊，今天他也接受本賽季首度...

NBA／格林被禁賽勇士又省奢侈稅 總管無法保證他改過自新

勇士前鋒格林（Draymond Green）使出右勾拳攻擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），遭聯盟無限期禁賽。他將接受心理輔導，達成聯盟與球隊的一些條件後，才能重回球場。 NBA薪資專

NBA／波爾加盟巫師後最神準演出 搞笑翻球違例瑕不掩瑜

從11月9日到今天對戰溜馬之前，巫師16場比賽吞下15敗，唯一一場勝利就是拜輸更慘的活塞所賜。不過巫師今天難得展現超優值火力包圍網，團隊命中率衝到56.5%，讓他們整場比賽最多贏到24分，以137比1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。