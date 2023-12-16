NBA／波爾加盟巫師後最神準演出 搞笑翻球違例瑕不掩瑜

從11月9日到今天對戰溜馬之前，巫師16場比賽吞下15敗，唯一一場勝利就是拜輸更慘的活塞所賜。不過巫師今天難得展現超優值火力包圍網，團隊命中率衝到56.5%，讓他們整場比賽最多贏到24分，以137比123賞給溜馬一個痛快，結束近期的6連敗。

原本因腳踝傷勢出賽成疑的波爾（Jordan Poole），此戰堅持上場卻繳出18投12中的本季個人最佳命中率，攻下30分8助攻4籃板，同樣追平加入巫師後的最高得分表現；雖然波爾比賽中一度出現烏龍翻球違例，但對照如此淋漓盡致的火力放送，更顯瑕不掩瑜。

庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是補上31分5籃板4助攻，本季第4次突破30分。另一方面，瓊斯（Tyus Jones）也送出13分11助攻10籃板2抄截2阻攻的全能數據，生涯第2次大三元。基斯佩特（Corey Kispert）23分，新秀庫里巴利（Bilal Coulibaly）拿到17分5籃板2抄截。

「有人完成大三元，代表著其他人有命中投籃，波爾也傳出8次助攻，」庫茲瑪說，「這就是人人有功練。每個人都接觸到球權，都有機會取分。」

溜馬歷經季中錦標賽的連續出賽，近期連續敗給公鹿和巫師。主帥卡萊爾說：「我們犯了很多錯，失手了不少球，防守也做得不好。」

在今天比賽之前，活塞、馬刺和巫師這「爐主三兄弟」最近55場比賽僅拿到1勝，也就是巫師擊敗活塞那場比賽。而今天馬刺和巫師分別以一場大勝終結頹勢，只剩下活塞還繼續走在22連敗路上。