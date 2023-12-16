NBA／嚴重傷兵潮衝擊騎士 兩大內外主力將缺席數星期

上季勇闖東區四強的騎士軍團，本季看似有機會更上層樓，然而不斷來襲的嚴重傷兵麻煩卻很可能摧毀了整支球隊。

根據消息，騎士核心長人莫布里（Evan Mobley）和主戰後衛葛蘭德（Darius Garland）都因傷必須缺席一段時間，球隊戰力面臨嚴厲考驗。

12月7日就面臨受傷的莫布里，將會接受左膝關節鏡手術，預估缺席6到8週的時間；至於本季傷停不斷的葛蘭德則是出現頜骨骨折，同樣會在下週進行手術治療，將缺席4星期。

葛蘭德是在昨天面對塞爾蒂克的比賽中與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）發生碰撞，不過當下他在短暫治療後仍堅持打完下半場大部分時間的比賽，最後拿下19分。葛蘭德今天再次接受檢查，顯然傷勢情況更為嚴重，只能休兵一段時間。

莫布里本季平均可以攻下16分10.5籃板1.7阻攻，投籃命中率達57.35，全聯盟僅有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）可以繳出至少15分10籃板、命中率55%的成績。而葛蘭德場均則有20.7分5.9助攻。

在傷兵折磨之下，騎士近期苦吞3連敗，戰績下滑到13勝12敗，排名東區第9。

面對球隊如此嚴峻的情勢，米契爾（Donovan Mitchell）表示：「作為一個領袖，我不僅要去領導球隊，還要學會去傾聽、接受並找到解決問題的方法，我們會想辦法的。」