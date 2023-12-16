NBA／滿足特定條件方能回歸 傳格林禁賽令今年不會解除

勇士麻煩人物格林（Draymond Green）日前因揮拳痛擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到聯盟無限期禁賽，最終懲處會多重？何時能夠解禁看起來也是遙遙無期。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，格林今年想要重回球場幾乎是不可能的任務，這樣算下來，至少要禁賽9場。

先前NBA官方直接提出，考量到格林過往屢屢違反運動道德的行為，這波無限期停賽若要解禁，他必須滿足聯盟和球團的特定條件後才能獲准重回球場。

在格林禁賽期間，勇士儘管戰力將大幅受到衝擊，但就經濟層面來說，卻是省了不少錢。按照專家計算，只要格林禁賽一場，勇士就能省下近52萬美元的豪華稅，累積下來十分可觀。

生涯因火爆性格成為聯盟麻煩人物的格林，至今已經累積20次被驅逐出場，在聯盟歷史上緊追在「怒吼天尊」華勒斯（Rasheed Wallace）的29次之後。