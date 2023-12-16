NBA／兩代狀元初次碰頭 馬刺主場痛擊湖人終結18連敗

在活塞連續兩戰不敵76人苦吞22連敗後，西區連敗之師馬刺總算在今天與湖人之戰順利止敗，馬刺今天在全隊7人得分上雙，其中瓦賽爾（Devin Vassell）投進5顆三分球拿下36分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也有13分15籃板進帳下，最終以129：115擊敗湖人，終止隊史最長的18連敗。

馬刺在前一場比賽與湖人碰頭，湖人靠著戴維斯（Anthony Daivs）與普林斯（Taurean Prince）在比賽最後階段的6罰5中，以3分差距賞給馬刺18連敗，持續推進隊史最長連敗紀錄。

而雙方今天再度碰頭，不過湖人戴維斯卻因傷缺陣，也讓馬刺在首節就展開猛烈攻勢單節猛轟42分，並取得高達20分的領先優勢，但第二節湖人很快就吹起反攻號角，在詹姆斯與普林斯的聯手開砲下，湖人同樣單節拿下40分的高分，將比數追近到7分差。

不過今天在進攻端火力全開的馬刺，下半場並未再讓湖人縮小差距，尤其是陣中射手瓦賽爾，在後兩節拿下個人全場36分中的21分，其中包括比賽最後2分鐘的連續兩顆三分球命中，更是澆熄湖人的反撲氣燄，最終馬刺就以14分差距，順利將隊史最長連敗終止在18場。

瓦賽爾今天拿下全場最高的36分，溫班亞瑪在戴維斯缺陣的情況下則有13分15籃板5助攻演出，至於湖人今天則是以詹姆斯攻下23分14助攻7籃板表現最佳，里夫斯（Austin Reaves）與八村壘則分別有22分7籃板與20分5籃板演出。