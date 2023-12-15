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NBA／遭伊古達拉批不舉重 杜蘭特：有些人上節目都很敢講

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
伊古達拉的一番言論引來杜蘭特(右)的反擊。 路透社
伊古達拉的一番言論引來杜蘭特(右)的反擊。 路透社

杜蘭特（Kevin Durant）當年加入勇士之後，聯手伊古達拉（Andre Iguodala）、柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）組成轟動武林的「宇宙勇」，以無堅不摧、同步一體的「死亡五小」創造冠軍2連霸的盛世。

不過近日伊古達拉在節目中卻針對杜蘭特提出一些批評，認為他雖然在進攻端無懈可擊，但最大缺點就是太瘦了。「想要擋住杜蘭特就對他犯規就好了，他唯一缺點就是他根本沒在舉重。」伊古達拉說。

儘管伊古達拉另一方面也有稱讚杜蘭特的投籃是他見過最美麗的事物之一。「我建議每個人都應該去看他練球的影片。他可以讓投出去的每一球都以同樣的方式進到籃框。」一旁的透納（Evan Turner）也補充道，「聽說他只要訓練30分鐘就夠了。」

然而向來在社群網路十分活躍的杜蘭特還是忍不住針對伊古達拉說他不會舉重的批判有所回應。「現在說我都沒在舉重。好吧，這些傢伙在節目上真的什麼都敢講。」杜蘭特說。

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