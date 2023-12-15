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NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

中央社／ 綜合外電報導
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。 路透社
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。 路透社

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天表示，他支持NBA對陣中球星格林（Draymond Green）祭出無限期禁賽的決定，還稱這給了他一個改變自己的機會。

格林於12日比賽期間揮手擊中鳳凰城太陽球員諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉部，讓格林當下就被驅逐出場，這是他本季第3次遭驅逐，隔天又被NBA處以無限期禁賽。

格林近年來頻頻出現紀律問題，這只是連串事件中的其中一件。就在幾週前，他在比賽時勒住明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的脖子，且被禁賽5場。

柯爾在今天勇士對上洛杉磯快艇一役開打前告訴記者，NBA對格林祭出無限期禁賽，這樣幾乎前所未聞的懲罰是適當的。

柯爾說道：「我覺得禁賽是合理的。對我而言，這不只是籃球本身，而是關於幫助格林。」

「對格林來說，這是一個離開並著手開始做出改變的機會，但這不是一件容易的事。」

他指出，上個月發生戈貝爾遭勒脖的事件後，NBA禁賽格林5場，這次再出這樣的事，有更嚴厲的處罰也是合理。

柯爾提到：「你不能只是說，我們會（自己）打完5場球，然後他會沒事的。」

他還說：「在戈貝爾事件後，聯盟做出禁賽5場的決定，但給出個（禁賽幾場的）數字，並非解決問題的答案。」

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